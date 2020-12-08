台灣2020年度代表字今天出爐！結果襲捲全球的「疫」字獲得壓倒性勝利，從66個字中脫穎而出，拿下總票數82631票中的28441票，票數幾乎是第2名「蓄」字的2倍。此外，值得注意的是，今年入選前10名的候選字中有5個是正向的，是近5年來最多，代表人們從黑暗中看見希望。

台灣2020年度代表字出爐！「疫」字獲得壓倒性勝利。（圖／截自台灣2020代表字大選網站）

台灣2020年度代表字大選今（8）日公布票選結果，今年的年度代表字第1名至10名分別為「疫、蓄、悶、安、韌、惜、勇、偽、茫、封」，回顧過去12年台灣年度代表字，從2008年的「亂」、2009年的「盼」、2010年的「淡」、2011年的「讚」、2012年的「憂」、2013年的「假」、2014年的「黑」、2015年的「換」、2016年的「苦」、2017年的「茫」、2018年的「翻」到2019年的「亂」。

今年新冠肺炎疫情席捲全球，幾乎改變了大眾的生活方式，不過今年前10名的候選字中仍出現5個「正向」字，也是近5年來最多正向字入選前10名的一年，代表人們從黑暗中依舊能看見希望。

2020代表字「疫」也是獲得最多名人推薦的字，前副總統陳建仁認為，今年籠罩在百年大疫COVID-19的陰影下，死亡超過百萬，經濟嚴重衰退，瘟疫、防疫、疫苗儼然成為整年的恐慌、試煉與盼望。疾管署長周志浩表示，今年全世界生活都圍繞在「疫」這個字，面對疫情你我皆「疫」無反顧、「疫」不容辭。

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(中時新聞網)