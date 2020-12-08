前衛生署長、亞洲大學講座教授楊志良今(8)日赴文化大學發表專題演講，並指出，台灣已漸成為「孤寂社會」，而孤寂對人類身心靈是最大的傷害，也會拖累勞健保及國民年金體制；為此，他提出先建立廉能政府後增稅、捨棄無謂醫療以及建立互助社會等三大改革方向。

楊志良應文化大學「華岡大講堂」之邀，以「從世界局勢看台灣發展」為題發表演講，並與文大商學院長汪進揚、會計系主任王茂昌、前經建會專門委員徐廣正，對談勞健保財務省思與因應、勞工政策，以及台灣人口趨勢與保險等議題。

文化大學今日舉辦「華岡大講堂」，前衛生署長楊志良受邀發表專題演講，左為文化大學校長徐興慶，右為文化大學商學院長汪進揚。(文化大學提供／李侑珊台北傳真)

楊志良首先以「世界危矣！台灣危矣！」破題，對文大師生拋出人類是不是進化了等問題。

楊志良提到，所謂進化的結果導致許多物種滅絕，也使人類更加痛苦；人類因有信仰而賦與自我生命意義，但信仰也是個麻煩的東西，「可以成就人類，也可以使無數人頭落地」。也因此，分辨信仰的善與惡就非常重要，千萬不要因信仰而傷害無辜；唯有倡導及實踐愛及尊重生命的信仰，才能帶給人類幸福及喜樂。

楊志良直言：「美國已回不去了」指出，民主自由在美國似是假象，因為美國表面科技發達，但現況卻是沒全民健保、窮人上不起大學、空有疾病控制與指揮中心，但新冠肺炎確診及死亡病例最多，顯然「科技是一回事、體制又是另一回事」；相對的，中國大陸卻是屬於高度控制的社會，沒有思想自由。

楊志良也提醒，蔡英文總統說台灣於疫情之下經濟仍正成長，但貧富差距也已來到最大，他並以執政黨批評在野黨在國會丟豬大腸為例說，只要聽到執政者談法律與秩序，就一定要想到「沒有正義與公正，就沒有法律與秩序」。

楊志良在演講最後也回答人類是否不進化的問題，強調人類最強的基因就是把基因傳遞下去。卻因為缺乏公平與正義，同時結婚率、出生率直直落，台灣社會發展顯然違反此自然定律，「台灣將變成孤寂的社會，只有原生家庭而無第二家庭，社會支持體系將因而崩潰。」

楊志良表示，如今台灣對立嚴重、可說是最不願相互幫助的國家；核四、故宮南院及一堆蚊子館，亦顯示政府效能不彰。但無論是勞健保或國民年金，都應奠基於互相幫助，因此他期盼能先從建立廉能政府出發，進而增稅讓人民更加互助，並倡議「第三家庭」，希望人與人間能互相提供有品質的陪伴與照顧。

文化大學校長徐興慶表示，楊志良說話直率、勇於面對困難，以實踐社會公義為人生目標。感謝他從人性面的信仰出發，探討善惡概念以及延伸出的人類劣根性等話題，並示警我們可能陷入孤寂社會，以及跳脫同溫層、培養獨立思考與思辨能力的重要。

文化大學則指出，去年開始，在校長徐興慶倡議下，推出大型高素質的學術論壇「華岡大講堂」。希望透過學術大師之學思歷程，引領師生思考生命的意義，並與社會結合產生新的價值。本月除了楊志良的演講，21日及29日也將邀請僑委會委員長童振源、行政院前院長毛治國，分別主講外交僑務以及創新議題。

(旺報 )