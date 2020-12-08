追討18年 禾豐公司欠稅2億案上月終結

執行官今年9月拍賣禾豐公司名下不動產。(台北分署提供)

喧騰一時的禾豐集團掏空案，負責人張朝翔、張朝喨兄弟被判刑定讞，但禾豐集團旗下禾豐公司欠稅及罰鍰利息2億多元，行政執行署台北分署歷經18年的追討，終於在上月拍賣土地並得款200多萬元後，將全案終結，總計共收回2億300萬餘元欠款，繳入國庫。

禾豐集團1998年爆發掏空案，負責人張朝翔、張朝喨兄弟被判刑定讞，入監服刑。但禾豐集團旗下企業禾豐公司，因積欠營利事業所得稅、地價稅、房屋稅，財政部台北市國稅局及新北市稅捐稽徵處自2002年起陸續移送台北分署執行，移送金額高達1億7000萬餘元。

台北分署發現，禾豐公司因受掏空案影響，2002年案件移送時已無資力繳納欠稅，遂執行退稅款並拍賣禾豐公司名下坐落於新北市新店區的知名社區禾豐特區土地。

台北分署在2008年追回1900萬元退稅款，土地部分則因屬山坡地、社區道路用地及水源保護區土地，難以開發利用，經多次拍賣後，才於2016年間由台北國稅局及新北市政府稅捐稽徵處分別就欠稅金額承受34筆土地，受償金額合計高達8000萬餘元。

其後，新北市政府稅捐稽徵處又陸續移送禾豐公司滯納地價稅、房屋稅合計200萬餘元至本分署執行，台北分署再執行禾豐公司其餘不動產。

台北分署拍賣禾豐特區土地及配水池建物，並於今年9月1日以958萬餘元拍定，經分配程序後，案款終在今年11月入帳，禾豐公司所有欠稅案件全部終結，全案受償金額高達2億300萬餘元。

(中時 )