面對台灣快速進入超高齡社會，裕隆集團以行動超前部署，推出國產符合行動不便與高齡家庭的通用全齡化車款LUXGEN V7與URX樂活款；同時，善盡企業社會責任，率先台灣企業首創推出超感心員工福利孝親旅遊方案。今年邀請裕隆汽車員工家庭三代同堂一同到彰化百年磚廠順窯磚廠與花樹銀行體驗友善農村小旅行。

遊程貼心安排LUXGEN V7與URX樂活款專車接送服務，並結合行政院農委會水保局南投分局和众社會企業打造對高齡長者有益的五感療癒復能的友善農村體驗，同時，今年更邀請員工家庭入住剛開幕合勤共生宅烏日館，在兩天一夜的福氣小旅行中，體驗無障礙住房，共創溫暖全家福時光，帶起孝親旅遊與高齡移動生活的新想像。

裕隆集團長期關注無障礙交通需求服務，投入全年齡用車需求產品布局與創新高齡移動服務設計，並結合众社會企業持續推動『9453友善旅人計畫』CSR計畫，透過友善交通、行程、場域的整合設計，提供未來可以說走就走的友善旅行方案。

在這次的福氣小旅行的孝親旅遊交通設計上，裕隆集團特別提供專車到府接送服務，導入交通部運輸研究所推出「愛接送—預約式通用化計程車」的V7無障礙友善司機服務，以及格上租車自駕LUXGEN URX樂活款的兩種用車模式，貼心為同仁家庭規劃最適配、最便利的交通服務方案，鼓勵增加行動不便家庭的出遊意願，同時，透過友善福氣小旅行增加無障礙車輛的服務趟次，帶動計程車業者與租賃車市場需求。

裕隆汽車副總經理李建輝表示，雖然今年受疫情影響取消大型家庭日活動，但也因為台灣防疫有成帶動國旅風氣，福氣小旅行的旅遊型態是很棒的員工旅遊福利方式，裕隆汽車連續三年舉辦，今年更要為孝親國旅超前部署，裕隆汽車是第一家在企業內部倡議推出長照喘息旅行福利方案的友善企業，我們用公司自己設計生產的全齡化車型接送每一家人，透過為高齡長輩家庭提供福氣小旅行，讓同仁可以帶家裡長輩出來散散步，自己也可以透透氣；同時，也讓同仁藉由體驗提升同理心，強化企業未來發展全齡產品和服務設計的創意來源和創新動能，特別是在防疫期間，專車接送的服務貼心又安心，共創全家幸福時光與美好記憶。

這次參與活動帶著一家三代出遊的裕隆汽車生產技術部的莊先生說，他有機會就會想帶爺爺奶奶爸爸媽媽一家人出遊，但交通一直都是很大的問題與壓力，這次開車帶著全家一起出遊，讓行動不便的90歲爺爺坐在URX輪椅第五席，爺爺在移動過程中不需要再上上下下，爺爺的狀態很好，可以全程參與活動；對於駕駛者和陪伴照顧者來說，心理真的輕鬆很多，這趟遊程裡真的有喘息放鬆的感覺！

「孝親就是我們的企業文化！」裕隆集團廖建順副總經理和裕隆汽車李建輝副總經理親自帶著母親參與體驗遊程，牽著母親的手在彰化花壇橋頭社區，體驗古早製磚風情、中國結磚瓦描金、茉莉花唱遊，帶回滿滿綠意，最後為母親洗腳盡孝。廖建順感動地說，裕隆集團這次特別邀請員工一起帶著家中長輩同行，未來的家庭日到友善農村就是個好選擇，不僅大手牽小手，我們更要牽起長輩的手，全家人在一起才是最珍貴無比的幸福。

裕隆汽車品質檢驗部的同仁陳先生帶著媽媽與家人連續參加了三屆福氣小旅行，印象最深是這次入住全台第一座以健康樂活為主題的合勤共生宅烏日館，看到許多對長者友善的住宿體驗與設計，除康茵行旅提供全旅店無障礙房間外，共生宅更提供平台將日照中心、愛自然無毒健康農夫市集餐廳、73烘焙坊及手作教室、彩色曼陀羅咖啡廳、夢見伊甸園茶吧等多元化營運空間給全齡族群共融樂活，更貼心的是裕隆旗下的格上租車也在共生宅提供入住旅客汽車共享服務，以共學、共創、共遊、共好、共食、共享串聯對高齡住宅未來空間的生活想像，這趟旅程中，讓像他這樣有照顧需求、長輩不習慣在外過夜的家庭來說，多一個讓長者安心與舒適的住房選擇。

(中時 )