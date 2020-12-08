警消及民間救難團體動員搜救，並出動空拍機、搜救犬協助，邱男仍音訊全無。（民眾提供／王文吉台中傳真）

新竹邱姓男子騎機車硬闖中橫便道德基管制站，疑跳邊坡失蹤案，家屬8日下午到台中地檢署按鈴控告谷關派出所王繼生涉瀆職，並質疑全案涉及「人為兇案」。王繼生回應表示，搜救及協尋失蹤人口均按程序進行，包括監視器及管制站人員錄影畫面均有保存證據，全案已報地檢署指揮偵辦，尊重家屬提告權利。

邱男在11月6日傍晚騎機車從梨山往谷關方向行駛，硬闖中橫便道的德基管制站，管制人員從後開車追，邱男疑騎機車騎20多公里後，進入1處隧道後，棄車逃逸不知去向，疑跳下深約百公尺邊坡逃逸，相關單位搜救20多日未果。

邱男父親邱銘光宇與胞姊邱美齡兩人到台中地檢署按鈴控告和平分局谷關派出所長王繼生涉嫌瀆職。邱美齡指出，家屬在案發時即要求警方開立三聯單，但是，王繼生卻回應，如果開三聯單就不幫家屬叫搜救隊；他也答應家屬申請國軍搜救，但實際卻到11月26日才提出申請。

邱美齡指控，家屬當時就向警方要求看影片，但是，和平分局直到12月6日才讓家屬看影片，在影片裡很清楚地看到她弟弟從1.7公里處進去隧道，管制人員車輛也追進去。但是，影像中她弟弟並未從隧道另一頭的1.3公里處出去。她強調，她弟弟不可能在隧道內憑空消失，質疑全案涉「人為兇案」，要求檢警追查在場管制人員，釐清案情。

警消及民間救難團體動員搜救，並出動空拍機、搜救犬協助，邱男仍音訊全無。（民眾提供／王文吉台中傳真）

據了解，1.7公里處隧道入口並未裝設有監視器，邱男騎機車進入隧道是現場人員所拍攝；而隧道另端1.3公里處監視器的拍攝方向並未朝隧道口，現場人員並沒有親眼目睹邱男跳深谷逃逸。

和平分局偵查隊隊長許軒鳴表示，邱男失蹤至今32天，已投入搜救273人次，目前仍持續搜尋。除家屬自行製作海報張貼協尋，分局也協助在各社群網絡宣傳協尋。

案發後，警方已掌握現場人員身分，積極調查並將中橫便道沿線監視器錄影畫面進行證據保全，和平分局於12月6日邀集邱男家屬及委任律師說明調查進度及程序。

針對家提告瀆職，谷關派出所長王繼生表示，搜救及協尋失蹤人口均按程序進行，包括監視器及管制站人員錄影畫面均有保存證據，全案已報地檢署指揮偵辦，尊重家屬提告權利；仍持續救援的警消及民間搜救人員則頗感相當無奈。

(中時 )