90年代玉女天后陳慧琳(Kelly)，唱紅不少金曲，2008年閃嫁愛情長跑16年男友劉建浩，育有2子，近年重心多放在家庭，不過是圈內「隱形舖后」的她，其實早擁百億身家，生活根本無虞。

陳慧琳不僅演藝事業吸金力強，連房地產投資也賺不少，據《香港01》報導，她在中環和尖沙咀一帶擁有多個店面，租金7.5萬港幣(約台幣27萬)，不過因為疫情關係，今年1月開始就沒租出去，帳面上已損失約80多萬港幣(約台幣288萬)。

但其實陳慧琳父親陳崇偉，是經營珠寶事業，擁有多間分店，據悉，她父親投資從未失手，而她早年的收入，都交由父親的幫手投資保值，加上她有買物業、基金等，有傳保守估計，陳慧琳身家早已超過百億。

而陳慧琳老公同樣家境優渥，不僅接管家族製衣生意，自己還投資開絲花廠、兒童家具，夫妻資產相當驚人，不過即使相當有錢，她們仍租住在何文田嘉道理道獨立屋多年，陳慧琳堪稱演藝圈清流，不但鮮少負面新聞和緋聞，也零架子，難怪受到不少粉絲喜愛。

(中時新聞網)