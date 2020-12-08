大陸債市連環爆，不少大企業紛紛傳出資金緊張壓力，蘇寧集團近日也頻傳有資金壓力情況，恐賣業務緩解。不過蘇寧公司人士最新表示，會按時按期兌付下周到期債券，並稱網上指出的資金斷裂為謠言，已向公安機關報案。

財聯社8日報導，蘇寧公司人士稱，會按時按期足額兌付下周到期債券。網上傳播的有關蘇寧資金鏈斷裂的消息為謠言，已向公安機關報案。

蘇寧易購三檔公司債8日下跌，且均創三周來最大單日跌幅，截至收盤，「18蘇寧01」跌2.94％，報人民幣（下同）87.7元；「18蘇寧04」跌2.34％，報83元；「18蘇寧02」跌2.15％，報86.99元。

11月底市場消息也傳出，蘇寧正考慮出售其電商部分股權舒緩壓力，對業務估值60億美元左右。不過隨後，蘇寧易購旗下雲網萬店宣布完成60億元的A輪融資。

2020年底大陸債市爆雷不斷，永煤、紫光紛紛遭殃，且不少大企業陷入金流壓力漩渦，上一次恒大集團亦稱已向公安報案，以遏制資金鏈斷裂等謠言，但最終恒大仍宣布進行1,300億元的重組。

(工商 )