「四枝筆」成軍９年，上週末在鐵花村舉辦《世界末日前的浪漫》巡演，首度在台東演出的團員特別提前一天出發，與台藝大同學Lulu黃路梓茵一起輕旅行，4人除了走訪台東美麗景點，晚上也在民宿突擊開起線上直播音樂會，Lulu稱自己是隱藏版的第四枝筆「Lu筆」，卻被網友笑說比較適合當「橡皮擦」笑翻眾人，久違的限定合體帶來〈刻在我心底的名字〉、〈香吉士之歌〉、〈冰山〉等多首歌曲，還接受網友點歌〈藝界人生〉、〈雲中月〉，超過50分鐘的線上音樂會四人優美的合音加上各種笑料，讓網友敲碗要求唱到天亮。Lulu也非常熱情地幫四枝筆宣傳巡演訊息，在Lulu加持之下，四枝筆《世界末日前的浪漫》巡演台北女巫店最終場也已火速完售。

四枝筆完成台東演出後，原訂搭乘太魯閣號直達台北，沒想到遇上台鐵坍方事故，一行人臨時改車票至宜蘭轉乘客運，臨時的調度讓幫忙運送行李的朋友差點趕不上，團員們在台東車站背著近40公斤的行李器材狂奔才趕上火車，到了宜蘭雖然順利搭上客運，但回台北的路上大塞車，比原訂行程延遲了近3小時到家，但團員們都覺得這次坍方沒有造成人員意外，已經是最棒的祝福了。

此外，〈冰山〉MV也將於12/9公開播映，創作靈感源自於團員Bibo有感於近年來多起因網路霸凌而引起的社會事件。由曾入圍金曲最佳音樂錄影帶獎的黃婕妤導演執導，女主角找來國際知名B.DANCE舞團舞者參與演出，在密閉的玻璃箱中從開拍到殺青整整跳了12個小時，非常辛苦。四枝筆〈冰山〉MV即將於12/9於四枝筆官方YouTube頻道首播。

四枝筆〈冰山〉MV，籲停止網路霸凌。（四枝筆樂團提供）

四枝筆〈冰山〉MV，籲停止網路霸凌。（四枝筆樂團提供）

四枝筆台東演出兼旅遊，揪Lulu線上開唱。（四枝筆樂團提供）

四枝筆台東演出兼旅遊，揪Lulu線上開唱。（四枝筆樂團提供）

(中時 )