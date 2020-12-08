亞太電信看準數位經濟浪潮，鏈結母集團豐沛資源，超前部署5G企業專網，拓展5G應用生態圈，引領產業技術創新；同時致力推動5G智慧醫療潛力應用，上架5G加速器培育新創團隊「奇翼醫電」的AI智慧穿戴微健檢裝置「BEATINFO 心率傳輸組」至亞太電信全台指定門市，成為業界第一個扶植新創團體，從培育孵化到落地的成功案例。

亞太電信持續穩固智慧生活品牌定位，不僅扶植5G新創發展不遺餘力，在ICT、IoT及智慧應用等數位經濟業務表現亮眼，今年累積至三季營收較去年同期大幅成長106％；「亞太電信5G創育加速器計畫」邁入第二期，報名團隊超過400家，順利完成28家培訓，提供國內外新創團隊5G測試環境及輔導課程，也加速亞太電信的產業佈局。

亞太電信指出，目前企業專網案例除了日前攜手IC封測大廠矽格，導入5G專網部署，運用5G特性，發展AGV車隊、混合實境(Mixed Reality, MR)技術，導入智慧製造相關應用，建立高度人機協同與高效作業環境；接下來也相繼於半導體、石化業、封測業、製造業等領域持續推動，擴大企業專網市場。

(中時 )