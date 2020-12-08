後疫情時代，開啟防疫新生活篇章，隨著電子購物、國內旅遊大爆發，間接改變了國人的消費模式以及信用卡的使用習慣，花旗現金回饋PLUS鈦金卡即日起不限國內外，不限消費通路，新戶申辦最高可享行動支付10％回饋；花旗寰旅卡、Citi Prestige卡更結合飯店、雙鐵及旅遊等消費場域，全面啟動權益升級服務，提供卡友煥然一新的消費模式，享受精采生活。

花旗同時升級數位金融服務，即日起登入花旗行動生活家APP，即可進行線上開卡、設定預借現金密碼，一指掌握信用卡消費、紅利點數、哩程累積以及資產明細，花旗並進一步結合大數據，打造客製化的金融服務，依據客戶消費習慣，量身訂做屬於客戶的專屬優惠，即時提供客戶最新的產品資訊。

花旗(台灣)銀行消費金融總事業群負責人慕嘉Müge Yüzüak表示，花旗(台灣)獲得集團在整體消金業務上的投資，包括數位體驗、系統升級等，展現台灣市場的重要性。花旗致力提供客戶精緻的金融服務，因此，我們升級信用卡回饋權益，並結合花旗行動生活家APP升級，協助客戶更直覺、無痛點地使用信用卡及享受數位金融服務。

被譽為消費神卡的花旗現金回饋PLUS鈦金卡，即日起無最低消費門檻，不限消費場域，全面助攻直覺式消費，國內外不限消費通路，盡享2％回饋，海內外一般消費包括百貨公司、加油站、量販超市、餐廳、國內外網路購物所有日常所需消費，甚至繳交保費皆可享有2％回饋，每年最高回饋6萬元，即300萬元以內之消費皆可享有2％回饋，讓卡友輕鬆消費，刷越多，回饋更多；2021年3月31日前新戶申辦，核卡後，更可享有最受卡友歡迎的首3月10大行動支付最優10％回饋(含2％原回饋及8％加碼回饋，8％回饋上限1仟元)。

花旗寰旅卡客戶亦可享有重量級回饋，即日起(註)推出哩程兌換全新選擇，即便無法兌換機票亦可選擇兌換國內旅遊尊榮哩遇，包括尊榮私人包車服務、頂級飯店一泊一食、奢華泡湯行程，以及雄獅旅行社門市哩程即時折抵，2021年3月31日前更有早鳥優惠方案，僅需5,000哩加990元起即可兌換台南晶英酒店、台中日月千禧酒店、華泰瑞苑墾丁賓館及花蓮翰品酒店等頂級飯店一泊一食方案；3,000哩加990元即可兌換北投老爺酒店、礁溪寒沐酒店、馥蘭朵烏來渡假酒店湯屋，讓卡友寰旅台灣，發現美好。

歡慶Citi Prestige推出六週年慶，即日起至12月31日，新戶限時申辦可享新戶尊榮獻刷卡禮2萬元STUDIO A禮券。考量疫情尚未趨緩，除了機場接送服務展延至次年，更領先市場推出漫步台灣權益，讓貴賓可以將8次之機場接送權益轉換成各式國內旅遊服務，例如雙鐵票券或是尊榮私人包車服務，再加上原有之國內頂級飯店一泊二食最優3折起、頂級饗宴最優2人同行1人免費及24hr生活管家服務，Citi Prestige無疑是頂級消費客群之首選。

(中時 )