大陸網紅周揚青和男星羅志祥分手後，不僅個人網拍品牌銷售量飆高，人氣也愈來愈旺，更受邀出演真人秀節目《潮流合夥人》第二季，展現她對時尚的高品味；日前男星陳偉霆在節目中開玩笑「上廁所也會拍」，周揚青第一次錄影所以當真，傻眼吐一句話瞬間暴露真實個性。

周揚青出身富裕家庭，卻很賺錢頭腦，一直以來都在經營自己的網拍，在她的微博或IG都能看到她不時曬出穿搭照，看得出極高的時尚品味，近期也成為真人秀節目《潮流合夥人》第二季班底之一，首次在螢光幕前展露她的專業；節目一播出，周揚青無修圖真面目就引起熱議，網友發現她雖然「整型過」，卻紛紛誇讚節目上的她「自然多了」。

日前男星陳偉霆在節目中開玩笑「上廁所也會拍」，周揚青第一次錄影所以當真，傻眼吐一句話瞬間暴露真實個性。(圖/ 摘自微博)

在節目中，男星陳偉霆為了完成任務，要讓周揚青說出「綜藝是這麼錄的嗎」，於是開玩笑騙她廁所有鏡頭，還強調「都會拍下來」，第一次接觸真人秀的周揚青直接上當，秒問「上廁所也不行嗎」，陳偉霆繼續圓謊「妳想進去方便是不方便」；沒想到周揚青疑似變臉，尷尬問「我現在退出還來得及嗎」，她的反應讓現場所有人驚呆。

接著她私毫不遮掩自己情緒，馬上抱怨「你們之前錄其他綜藝也是這樣的嗎」，她也霸氣地表示，「這是我第一次錄綜藝，不應該對我稍微好一點嗎」；周揚青直率的反應，又成功圈粉，許多網友覺得周揚青不扭捏、不討好更不怕得罪人的態度很不一般。

(中時新聞網)