有網友上網抱怨，自己女友正在洗澡，親戚男孩卻硬要闖入上廁所，被阻止後向阿嬤告狀，阿嬤竟幫腔「小孩子有什麼關係」、「看到又怎樣」，讓他氣到跟女友說「拜託以後不要再跟奇葩家庭出去了！妳會被傳染！」。

這名網友在臉書《爆怨2公社》發文表示，這應是他人生遇過最奇葩的一群人了，原本是跟女友和女友表妹3人出遊，結果出遊當天卻冒出另外4個表妹家人，讓原PO變成一個外人，相當尷尬。

原PO表示，其中有一名7、8歲男孩，在捷運站裡失控，叫他下樓他偏要上樓，叫他上樓他偏要下樓，叫他站住他還不理你，重點是男孩的爸爸跟著他後面走，也不管教，後來二表妹出聲制止，竟被男孩奶奶罵「他在發瘋就讓他發瘋，幹嘛去罵他現在這樣子怎麼走？」。

原PO傻眼表示，這一家人處於一個隨時會上新聞頭條的狀況，竟然覺得小孩子失控發瘋不用罵，真的沒看過這麼奇葩的。

當天晚上逛完耶誕城，一行人回飯店。原PO表示，2人一房，一行人總共4間房，而飯店的浴室是乾濕分離的，淋浴間算是半透明的，當女朋友正在洗澡，小男孩按電鈴進來問「姐姐去哪裡了」，原PO表示女友在洗澡，小男孩竟說要進去上廁所。

原PO要小男孩等女友洗完澡再上或是回自己房間上，男孩卻一直盧，幸好原PO堅決阻止，直到女友洗完澡，結果小男孩竟然不上廁所就走了。之後男孩跟阿嬤告狀，阿嬤竟私下跟原PO女友說「小孩子要進去上廁所怎麼你男朋友不讓他進去上？」、「有什麼關係，小孩子而已。想那麼多幹嘛？」、「更何況也是親戚關係，就算看到又怎樣」、「你跟你男朋友也不是親戚關係也不是一樣給他看了嗎？」，原PO聽完氣到要求女友不要再跟奇葩家庭出去了，不然會被傳染。

網友也紛紛驚嘆：「真的好奇葩」、「這種最好少往來。為了你跟你女友的和諧...」、「你也可以去看阿嬤洗澡。。。說不定阿嬤門已經打開了。。。真是奇怪的家庭，辛苦你了。」、「阿嬤有沒有問你？晚上來看我洗澡你就不用努力了」。

(中時新聞網)