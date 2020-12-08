搶先全台迎接2021年第一道曙光，雄獅集團旗下旅天下與台灣虎航獨家合作，推出《2021年虎航幸福專機迎向曙光》體驗，獨家包下整台灣虎航專機，帶您飛上2萬英呎高空，體驗於高空中迎接2021年的感動，行程特別規劃桃園機場半日遊，由專業導覽帶領參觀充滿台灣味的主題候機室，前往新落成的昇恆昌東方宇逸貴賓室享用精緻三道式套餐、體驗各項設施，並於昇恒昌免稅店享購物趣

儘管國內疫情趨於平緩，在國外旅遊禁令尚未解除之前，搭機出國已成了民眾引頸期盼的願望，據交通部統計，我國航空公司自八月推出類出國體驗行程以來，至今已飛航廿七班次、逾五千人次參與類出國體驗行程。

隨著2020即將步入尾聲，民眾開始安排跨年活動，相約至親好友，搭乘虎航專機在空中迎接2021的到來，絕對是專屬於今年最特別的跨年活動，專機於桃園機場起飛後，往東北方航行後折返，機上乘客可以比在平地上提早見到新年的第一道曙光，也無需擔心雲層影響視野，隨著金色的陽光透過機窗綻放暖意，傳遞難以言喻的感動，迎接充滿希望的2021。

除了機上飛行體驗，旅天下特別於行程中規劃桃園機場半日遊，由專業導覽人員帶領前往機場管制區參觀各項公共藝術並體驗各項貼心設施。至台灣主題候機室，欣賞以台灣彩陶、原鄉藝術、歌仔戲等元素設計的創意候機空間，接著前往東方宇逸貴賓室（Oriental Club Lounge）享用精緻三道式套餐，東方宇逸貴賓室於去年全新落成，提供免費無線網絡、充電設備、按摩椅等設施供顧客使用，給顧客開闊與寧靜的多元休憩空間活動。接著前往第二航廈觀景台欣賞飛機起降的樂趣，最後前往昇恆昌免稅店，在精品購物樂趣中結束這趟難忘的旅程。

《旅天下迎接2021第一道光 台灣虎航曙光專機》昇恆昌免稅購物樂 機場貴賓室午餐 偽出國搭機體驗，售價6,888元，前30席報名再享優惠折扣300元，報名就再送旅天下旅行三件組。專屬今年最酷的跨年方式，搶先全台遇見2021第一道曙光，快到旅天下官網下訂，或洽旅天下及雄獅旅遊全台門市，或洽全台各大旅行社。

(中時 )