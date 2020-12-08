日籍男子木下勇人在內湖成立科技公司，聘請台籍工程師撰寫程式，替賭博網站開發「吃角子老虎」、「釣魚機」等36種套裝軟體，今年7月6日遭檢警搜索，發現博弈軟體在1年半間，供全世界賭客下注，總金額超過台幣14億餘元，科技公司從中賺取6％到10％技術費，士林地檢署日前偵結，犯圖利供給賭博場所、圖利聚眾賭博罪起訴木下等13人。

45歲木下成立甘帕帝科技公司、藝九科技公司，以高薪聘請台籍工程師、客服、機房、美工等人員，在內湖堤頂大道租用辦公室以及機房，承攬「solidgaming」、「Askmetbet」等28間賭博網站業務，提供36種博弈軟體，依大陸地區、泰國、越南等地不同幣別、錢包類型以轉換成為遊戲幣，供網站能營運吸引賭客上門。

檢察官今年7月指揮刑事局搜索，現場查扣電腦設備，以及公司零用現金551萬多元，木下以月薪台幣20萬聘請日籍女子松村知美擔任執行長、月薪30萬聘技術長林正忠、20萬聘業務開發主管，所有開銷都由位在歐洲的總公司支應，在台設立科技公司，藉優秀的軟體人才撰寫程式。

木下等人均否認犯罪，並稱所有賭客都在國外，台灣民眾無法登入賭博遊戲，因而沒有犯罪，但檢察官發現木下等人設置機房，並依各國客戶需求，提供轉帳錢包，供賭博網站使用，客服人員可從網站後台可看到網站下注情形，轉貼到Line「我是專業的IT人」群組，了解各博弈網站的下注紀錄，開發維護博弈遊戲，已違反本國法律。

檢察官依法起訴木下等13人，另外1名日籍男早在搜索前已逃逸出境，現已遭檢察官通緝中，另外有12名員工並未涉及賭博業務，予以不起訴處分。

(中時 )