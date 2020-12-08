英國今（8）日正式施打美國藥廠輝瑞（Pfizer）與德國BioNTech聯手開發的新冠疫苗，90歲的英國阿嬤基南（Margaret Keenan）成為全球第一位接種輝瑞疫苗的人。

英國新冠疫苗注射最新畫面。

英國8日正式施打美國藥廠輝瑞（Pfizer）與德國BioNTech聯手開發的新冠疫苗，90歲英國阿嬤基南成為全球第一位接種輝瑞疫苗的人。

綜合英國廣播公司（BBC）、英國《太陽報》（The Sun）報導，英國上周正式批准輝瑞疫苗、成為全球第一個批准該款新冠疫苗的國家，今天起正式讓民眾接種疫苗。

當地時間上午6時31分，90歲阿嬤基南成為全球第一個施打輝瑞疫苗的人，她在英格蘭中部科芬特里（Coventry）的大學醫院接種疫苗。

基南表示，「我很榮幸成為第一個施打新冠疫苗的人，這是我所能許的最棒的生日禮物，因為這代表在過去這一年來幾乎都是我自己一個人度過之後，我終於能期待和家人、朋友過新年。」

基南即將在下周歡慶91歲生日，她來自北愛爾蘭恩尼斯吉林（Enniskillen）， 一共育有一對兒女及四名孫子，她先前是一名珠寶店助理，4年前才退休。

她想建議所有能接種疫苗的人去施打疫苗，「如果90歲的我可以，你也可以。」

基南將在21天後接種第2劑疫苗。

英國將在未來幾周陸續施打80萬劑輝瑞疫苗，疫情重災區中80歲以上的老年人及醫療、照護人員將優先施打。

(中時新聞網)