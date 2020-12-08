近幾年受到全球氣候異常熱浪的影響，山林大火頻繁發生，美國西部三州、澳洲東南方，都是連續幾年山火頻發，就連罕無人跡的西伯利亞地區，也在今年發生多場森林大火，上萬公頃的森林都化為焦炭，汙濁的濃煙在太空都看的到。

太空中所拍攝到的澳洲新南威爾斯，可看到許多的火點冒出大冒濃煙。(圖/美聯社)

美國航太總署所公布的澳洲新南威爾斯衛星圖，可以看到野火造成的灰楬色廢氣，都能在太空中上看的很明顯。世界氣候科學家發布的一項研究顯示，全球氣候「熱化」，使澳洲的季節火災機率至少增加了30％。

澳洲新南威爾斯的山林大火，汽車的鋁材料都被燒熔了，流淌在地上。(圖/美聯社)

澳洲去年底在新南威爾斯省發生嚴重山火，持續到2020年4月才結束，造成6000棟房屋被毀，上百人因大火死亡，包括34名消防員救火時受困而死，以及民眾因煙霧的疾病而身亡，另有上億隻野生動物燒死在火場。這是一輛火場中的汽車，地上銀白色液體狀的是汽車中的鋁合金材料。要知道鋁金屬的熔點是660度，森林大火竟可把鋁合金給燒融成液狀。

美國加州奧羅維亞(Oroville)的山林大火，警方趕到此處，只能觀察，無法撲滅。(圖/美聯社)

2020年9月，美國加州奧羅維亞(Oroville)的山林大火，這場大火是閃電造成的，還有大風的助威，使得一發不可收拾。警方看著衝天烈焰也束手無策。

奧羅維亞的比得韋爾吧大橋，這是一座山區的吊橋，隔著河流看到對面的山林大火。(圖/美聯社)

奧羅維亞的比得韋爾吧大橋(Bidwell Bar Bridge)，山林熊熊的燃燒著，天空似乎被火光照成橘色。

舊金山地標金門大橋的一景，受到嚴重山林大火影響，天空都呈現橘黃色，這是大量的浮游粒子吸收了陽光中的藍光所致，所黃昏晚霞的原理相同。(圖/美聯社)

舊金山著名地標-金門大橋在今年9月的景色，受到山林大大影響，整個市區的天空也變成橘色的，被形容成：如同科幻電影「銀翼殺手」當中的景色。

消防員試著以直升機載水來滅火。(圖/美聯社)

一架CH-47契努克直升機，飛過野火上空灑水，然而與廣大的野火範圍相比，如此的澆水真的只杯水車薪。

加州奧羅維亞的消防員，看著逐漸逼近的山林大火。(圖/美聯社)

加州奧羅維亞消防員看者熊熊燃燒的進近，面臨如此的火勢，只能儘可能守住還未燃燒的區域。科學家稱2020年是氣候災難的瘋狂年份。

氣候分色衛星顯示，罕無人至的西伯利亞，在今年6月創下罕見的38度高溫。(圖/美聯社)

6月19日，衛星照片顯示俄羅斯西伯利亞地區的地表溫度，當天創下了攝氏38度的歷史紀錄，震驚了世界各地的科學家。

(中時新聞網)