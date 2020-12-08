演員吳婉君靠著八點檔《炮仔聲》打開知名度，外型姣好的她也時常在社群平台和粉絲分享生活日常，日前她就搭上了「惹怒你職業的話challenge」熱潮，透露以前只要聽到2句話都會一秒暴怒，「沒有付我酬勞還想叫我表演，吃霸王餐哦！」

吳婉君在臉書發文表示，曾有人跟她說：「妳是演員，誰知道妳現在哭是不是真哭、是不是在演戲？」讓她聽了氣到不行，認為演員也是人，下戲後就只是普通人而已，「你讓我呼你巴掌你就知道什麼是真哭了！」吳婉君忍不住直呼：「我們在鏡頭前操控情緒並不是一件容易的事好嗎！！」

還有人曾跟吳婉君說：「妳是演員，那妳演一下10秒落淚啊！」讓她在心裡大翻白眼，她指出雖然演員是她的職業，「沒有付我酬勞還想叫我表演，吃霸王餐哦！懂不懂尊重！」氣到想回嘴：「落你去X啦！」

吳婉君搭上「惹怒你職業的話challenge」。(圖/翻攝自吳婉君臉書)

如今吳婉君已經不會再因為這些話生氣，「純粹只是參與這個遊戲，因為這真的是我們演員的心聲～～我們是用生命在表演的呀～～～～。」一番直率的發言也吸引不少粉絲留言：「當一個演員不容易啊！」、「也是滿佩服有勇氣說這些話惹怒妳的人」、「每種職業都值得被尊重^_^」。

(中時新聞網)