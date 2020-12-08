上奇科技（6123）公布11月營收6.89億元，較前月增加59％，較去年同期增40％，為過去兩年來最高。上奇表示，11月營收明顯成長，以雲服務及數位印刷服務事業雙引擎發揮強勁動能，另外香港市場受惠政府刺激方案推動，又供應短缺逐漸解除，教育市場大幅成長。

上奇第三季單季稅後純益7,866萬元，年增三成，稅後每股盈餘1.37元，雙雙寫下歷年新高表現。

上奇表示，第三季獲利表現主要是來自集團雲端服務及數位印刷事業有亮麗的成長表現，加上集團的事業及營運產品組合轉型優化，訂閱型經濟所帶來的經常性收入（ARR）穩健成長，以及亞幣匯率升值等為整體獲利挹注貢獻。

上奇指出，儘管國際政經發展詭譎，新冠肺炎疫情攀升之際，集團看好雲端服務倍數成長趨勢，積極推進無國界的多雲服務佈局，以及數位印刷服務事業擴展，當能加速推進集團營收的組合，提增經常性收入(ARR)及整體獲利成長回饋股東。

(工商 )