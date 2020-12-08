由元大證券發行的「元大電動車N」（020022）、「元大櫃買半導體N」（020023）8日掛牌，發行價格皆為5元，換句話說，投資人目前僅需投入約5,000元，就能掌握台灣電動車產業概念股、10大櫃買半導體產業概念股，透過ETN布局未來重點趨勢。

元大證券表示，「元大電動車N」發行期3年，預計2023年到期，該檔ETN連結標的指數為「臺灣指數公司特選臺灣電動車產業鏈代表報酬指數」，是從台灣電動車產業中，選取上市櫃合乎採納標準的電動車產業股票做為成分股，指數每年6月及12月進行成分股審核，調整成分股及權重。

台灣指數公司發表「特選臺灣電動車代表報酬指數」，其成分股由財團法人車輛研究測試中心（ARTC）提供的合格電動汽、機車及其供應鏈為採樣範圍，並通過股票流動性檢驗，篩選出10至20檔股票成為指數成分股。

「元大電動車N」目前成分股包括東陽、和大、台達電、佳世達、致茂、緯創、威剛、TPK-KY、台半、新普、康舒共11檔。

元大證表示，該指數回溯至2016年起的累積報酬率約55.8％，平均年化報酬率約9.4％，適合想投資台灣電動車產業的投資人納入投資組合，提高投資效率。

「元大櫃買半導體N」發行期5年，預計2025年到期，該檔ETN連結標的指數為「櫃買半導體領航報酬指數」，是從富櫃200指數成分股中，篩選具代表性的半導體公司為成分股，目前成分股為穩懋、原相、力旺、譜瑞-KY、信驊、世界、中美晶、頎邦、環球晶、群聯10檔。指數成分調整為每年1月、4月、7月及10月會辦理季審核，進行成分股及權重調整。

回溯至2016年起，「櫃買半導體領航報酬指數」累積報酬率約2000％，平均年化報酬率約25.14％，表現相當優異。

此外，「元大電動車N」及「元大櫃買半導體N」兩檔ETN皆與其報酬指數漲跌幅度完全連動，也就是說報酬指數漲跌多少，該檔ETN就漲跌多少。

(工商 )