38歲班傑去年9月和和小8歲的泰國華僑女友Cindy登記結婚，原定今年6月要在泰國芭達雅舉辦的婚禮，無奈遇到疫情只好延期，夫妻倆今天（8日）甜蜜出席國家地理頻道新節目《透視內幕：臺北大縱走》首映會時表示已將原本要辦婚禮的錢拿來新家的頭期款，透露在新店烏來山區，總價大概600萬，室內35坪加上室外25坪的大露臺。

忙完房子後，下個階段他們想先拚生子，打算牛年做人，虎年迎接寶寶，班傑還驕傲透露之前2人都有去做過檢查了，「我的精子是滿健康的」，對於寶寶性別，他們也說就順其自然，不過班傑說因為家裡有7個小孩，就有6個是男生，所以自己有預感應該是男生。至於婚禮的部分，班傑表示可能會等到小孩長大能當他們花童的時候再補辦了。

而這次疫情也不只影響到婚禮，班傑因為戲約的取消加上通告的損失，少賺了大概200萬。幸好老婆考取皮拉提斯證照，目前在新店開班授課，每堂課都爆滿，讓從小學功夫的班傑感慨喊「現在沒有人要學功夫了，但皮拉提斯常常爆滿」，所以近日也有在上皮拉提斯的師資班，打算跟妻子一起拿到執照，甜喊「未來老婆懷孕的話，就能幫她代課」。

(中時 )