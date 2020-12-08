達邦蛋白(6578)大陸漳州廠今年第3季已見效益，目前公司在手訂單需求度高，因此啟動漳州廠興建第二、三條生產線的計畫，預計明年2021年能夠投產第二條生產線，待三條生產線建構完成，合計漳州廠月產能可達3,600噸。

亞洲一直是全球畜牧業及養殖業發展最密集的區塊，其中水產養殖產量佔全球9成，生豬產量佔近7成，而具有近14億人口的大陸更是亞洲之冠，提供了世界超過一半的動物性蛋白需求。達邦蛋白指出，2019年大陸寵物(犬貓）消費市場規模達到2,024億人民幣，整體大陸市場飛速成長，產能供不應求，提供達邦蛋白大好的發展條件，因此漳州廠也將成為達邦蛋白未來部署亞洲乃至國際市場的重要關鍵。

全球養殖業禁用抗生素已成趨勢，達邦蛋白深耕無抗養殖，2015年即在亞洲畜牧及水產養殖產量佔有率最高的中國建設新廠，福建漳州廠已於2019年10月開始投產，提前趕上全球養殖業禁用抗生素的趨勢。以整體產業面來看，達邦蛋白力抗非洲豬瘟、新冠肺炎及美元波動的影響，大陸漳州廠2019年第四季投產，前期營運成本較高，且受美金貶值影響，今年前三季稅後淨利低於去年同期，但隨著大陸漳州廠接單效益，第三季營運狀況已見成長，10月銷售量並創34個月新高，合併營收6,578萬元，較9月成長22％，並較去年同期成長58％。

(時報資訊)