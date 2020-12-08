和勤(1586)今天召開線上法人說明會，公司兩岸積極擴產，明年將新增2成產能，來自美系電動車營收比重也可望由今年10％提升到20％。公司目前持續洽談新的訂單，看好明年營收年增2成，未來3到5年營運保持每年兩位數成長。

和勤累計前11月合併營收20.53億元，較去年同期成長10.04％，前3季歸屬母公司稅後淨利0.96億元，每股稅後淨利1.19元。前3季業務營收占比分別為：汽車零件63.07％、硬碟機構件（VCM Plate）34.63％、其他2.3％。產品組合持續優化，公司的平均毛利率連5季上揚，前3季毛利率達22.05％，較去年同期增加9.29個百分點。

和勤為美系電動車大廠的零件全球獨家供應商，除隨著電動車大廠出貨量增加外，今年又增加新的獨供品項，今年美系電動車營收占比約10％，明年占比將達20％。此外，和勤已與多家新能源車廠以及傳統車廠的新能源車款合作開發沖壓零件，並研發電池殼體與擴大業務機會。

硬碟機構件今年第3季毛利率達33％，比去年同期22％明顯增加，有7成以上產品為高階雲端伺服器，較不受到硬碟PC市場縮減的影響，在全球市場市占率約20～30％。受益於5G及物聯網商業應用，電子零件的營收規模穩定，並積極爭取新客戶訂單、其他電子零件新產品開發，明年有機會見到新訂單的貢獻。

公司目前有彰化全興工業區、嘉興和新及淮安和新三個廠房，全興廠預計年底前完成搬遷稼動，並開始量產，未來集團的硬碟機構件將移回台灣生產，並作為集團的研發中心，開發生產電子零件、自行車精密零件、醫療零件等高階產品。也因為營收占比30％的硬碟機構件移回台灣生產，明年台灣營收比重將由今年10％拉高到30％。

嘉興和新廠第五車間擴產進度因疫情影響，預計明年第2季搬遷完成，嘉興和新廠第五車間擴產完成後，生產效率將大幅提升，並可減少搬運、存放等資源浪費，管理成本再降低，將明顯提升集團的營收規模及獲利能力。

(時報資訊)