《阿查依蘭的呼喚》是一部女性紀錄片，內容為拍攝排灣族社會的特殊情現象探討女頭目的處境與承擔，該片入圍歐洲電影攝影獎之最佳紀錄片與新銳導演獎、入選土耳其伊斯坦堡和英國金電影獎之最佳紀錄片，導演魏郁蓁更一舉榮獲伊斯坦堡電影獎最佳女導演獎。

導演魏郁蓁於十多年前投入紀錄片的製作，並接手本片的導演，接觸到這位完全不同於自己生命情境的女性。在數年的接觸、拍攝中，魏郁蓁看到女頭目廖莉華在逆境中的奮鬥，深深感到作為一個女頭目，廖莉華既要忍一般女性所不能忍，更要頂起一般男性也備感沉重的頭目地位。但她始終沒有放棄，勇敢地承擔了自己特殊身分之於她的考驗。雖然家庭與頭目兩端的超限付出，讓她遠比同齡的朋友要蒼老許多，但廖莉華樂觀以對，並且堅信會達成祖靈與族人對她的期望。

魏郁蓁自覺十分受到啟發，因此當片子拍完之後，她感到不應該轉身離去，希望再做些事協助廖莉華獲得社會的支援，因而與貝殼放大合作《阿查依蘭的呼喚》紀錄片發行與文化重建計畫。這是將紀錄片發行與被攝者的文化重建合一的集資計畫，在台灣尚屬首見。

製作人徐國揚表示，拍攝這部紀錄片的初衷就是作為推動文化重建的起步，能獲得貝殼放大的協助，實屬難得，希望有機會做更大的努力，讓祖靈屋原地重建。更希望透過這樣一個現實案例，讓世人瞭解排灣族的文化特色與台灣的人情之美。

因此製片團隊在經過深入的了解與詳細的規畫後，決定投入這個充滿考驗的重建集資計畫案，善盡紀錄片工作者的社會責任，希望能獲得大家的支持。《阿查依蘭的呼喚》紀錄片發行與文化重建計畫現正在線運作。

(中時 )