「台灣國際教育旅行聯盟2.0」今天成立，教育部次長蔡清華表示，以往都是高中生在教育旅行，現在將擴及到國中小學生，交流的國家也從日、韓延伸到新南向或邦交國；另特教生、弱勢生及帶隊老師的費用，由教育部國教署全額支應。

「台灣國際教育旅行聯盟2.0」明年1月1日正式運作，總召集人由新北市永平高中校長劉淑芬擔任，副召集人分別是台北市大安高工校長楊益強、台中市惠文高中校長王沛清、國立虎尾農工校長李重毅、高雄女中校長林香吟。

蔡清華表示，我國自2000年開始推動國際教育旅行，到目前已經20年，成果相當豐碩。以台日國際教育交流為例，在106至109年來台進行修學旅行共有1086個團次，人數達11萬4112人，而赴日團次則有762團、2萬4978人。

蔡清華說，國際教育2.0自今年正式啟航，會將原本適用對象從高中生擴及到國中小學生；交流的國家，也會從日本、韓國擴及到新南向國家及邦交國。

因應「中小學國際教育白皮書2.0」新設的國際架接機制，教育部已經成立一個「國際教育產官學民協力平台」，平台將以國家層級的位階，平等互惠的交流原則，推動具策略性、符合國家利益、行銷國家教育、全國性或跨區域的國際交流合作或教育輸出計畫。

「台灣國際教育旅行聯盟2.0」副召集人、高雄女中校長林香吟表示，教育旅行通常以6天5夜為原則，若是到日本，學生每人要負擔3.8萬到4.5萬元間。不過對於帶隊老師、特教生及弱勢生，都由教育部國教署全額補助。在一團裡面，可以有20％是特教生，還有1、2個是弱勢生。

教育部中小學教育國際化專案辦公室執行秘書邱玉蟾表示，聯盟2.0在中小學交流活動設計、交流工具、交流主體、交流模式、交流對象及組織運作方面都將有不同面貌。在交流活動設計方面，將結合12年國教課程綱要，充實國際交流的內涵。在交流工具方面，將積極運用「國際交流櫥窗」這個網路媒合平台，更快速媒合我國中小學與國外中小學的交流。

(中時 )