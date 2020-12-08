睽違20年，國際電機電子工程師學會全球通訊會議（IEEE GLOBECOM 2020）再度在台舉行，並召開第一屆台北6G高峰會（6G SUMMIT），海內外科技大廠與業界領袖齊聚。遠傳總經理井琪於上午的「行政論壇」（Executive Forum）發表演說，與包括5G-ACIA主席Andreas Mueller在內的產業領袖共同探討深化5G應用與未來6G展望。

井琪演說主題為「GROWING 5G IN TAIWAN」，她表示，5G不僅僅是4G的升級，更帶來劃時代的改變，大頻寬為消費者帶來更豐富的體驗，低延遲可開啟車聯網、遠距診療等創新應用，大連結有助於發展智慧城市與智慧工廠；融合邊緣運算與機器學習，將可驅動更成熟的無人搬運車（AGV）、自主移動機器人（AMR）、機器人協作等應用。

遠傳也於IEEE GLOBECOM 2020現場展出遠傳5G生態圈的多項AIoT實務運用，包括無人機巡檢、C-V2X自駕路口輔助系統、智慧戰情室、5G企業專網等已在台灣落地的應用，遠傳於今年中與台達電子、台灣微軟攜手打造全國第一個5G智慧工廠，即是架構在遠傳高可靠度、高覆蓋率、高客製化的5G企業專網；而導入C-V2X系統的5G自駕巴士也已於台北市信義路運行測試。

遠傳以5G「大人物（大數據、人工智慧、物聯網）」、雲端、資安技術，整合運算、介面、感測等各個環節，與上下游產業鏈廠商攜手打造完整的5G生態圈。本次展出的無人機巡檢即為與中強光電合作，C-V2X應用則是與啟碁科技合作，5G企業專網的O-RAN合作夥伴則包含台達電、仁寶、富鴻網，另也與台灣愛立信合作展出360度頸掛式全景相機及AR應用。

根據韓國三星發表的6G白皮書，預計2028年完成首批6G網路商業部署，各國對6G的成熟期預期約在2030年前後。遠傳將善用5G的投資與布局，積極開發推行5G的應用，同時也要投入6G技術的研發與國際接軌，以期繼續推動台灣資通訊科技的再升級，並為消費者創造更美好的生活。

IEEE GLOBECOM 2020主題為「人與機器智慧通訊（Communications for Human and Machine Intelligence）」，共13場座談會進行，涵括各類尖端通信技術領域。今日至12月10日於台北國際會議中心（TICC）1樓舉行，12月10日開放民眾免費進場參觀，遠傳展區位於B03攤位，提供企業客戶與入場民眾體驗前瞻創新5G應用。

(中時 )