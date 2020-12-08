大陸女歌手蘇詩丁2014年在節目《中國好歌曲》，以一首原創曲《寂靜森林》打開知名度，接著在《天籟之戰》翻唱《千年之戀》，而被楊坤大讚是完美「女性現場之王」，蘇詩丁歌藝精湛，但她對私生活相當低調，不過蘇詩丁近日則無預警宣布離婚，曬出離婚證「冷靜2年多了，再冷靜下去就該不冷靜了」。

蘇詩丁唱歌爆發力強、嗓音渾厚，陸續在歌唱節目《中國好歌曲》、《天籟之戰》和《歌手2018》大展好歌喉，接連唱紅《寂靜森林》、《謊人國》等歌曲，不過32歲的蘇詩丁昨（7日）卻驚天宣布她已離婚。

蘇詩丁微博全文。（圖／取材自蘇詩丁微博）

蘇詩丁在微博曬出離婚證，並寫下：「冷靜2年多了，再冷靜下去就該不冷靜了」，她還配上一個笑臉貼圖，但令人唏噓的是，蘇詩丁難得談感情，但她一談就是直接宣布離婚。

微博也以「蘇詩丁離婚」登上熱搜榜，可見話題超夯，不少藝人好友都跳出來為她打氣，網友也紛紛留言「支持你的選擇」、「會越來越好的」、「如果不合適也不是壞事，祝日後快樂的日子更多」。

(中時新聞網)