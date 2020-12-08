福灣巧克力性騷擾事件延燒！今(8)日Mister Donut宣布，即日起不再販售先前和福灣巧克力聯名推出的7款甜甜圈，而日本的嵜本生吐司也緊急宣布，台北101門市獨家推出的「福灣巧克力生吐司」即日起下架。對此，乖乖同日也在臉書發出聲明表示，乖乖公司自主下架與福灣巧克力的聯名產品，並於通路上停止販售該商品。

乖乖今日在臉書發出聲明稿，表示將自主下架與福灣巧克力之聯名產品。(圖截自乖乖臉書)

福灣巧克力2015年爆出「福灣莊園」性騷擾女員工案，有人貼出舊文在網路上發酵，大批網友發起抵制活動，繼昨日桂冠火速切割後，Mister Donut今日也動作，11月與福灣巧克力聯名的7款商品即日起下架不再販賣。此外，人氣名店「嵜本生吐司」台北101門市，先前固定推出的獨家限定口味「福灣巧克力生吐司」，今日也宣佈下架停售。

乖乖今日也在臉書發出聲明稿，表示將自主下架與福灣巧克力之聯名產品，並於通路上停止販售該商品，也說明下架之產品將轉捐贈給需要的社會福利機構做妥善的運用，不浪費食物。最後也強調，未來聯名前也將更審慎選擇聯名品牌的口碑及信譽，乖乖堅持以良品保障消費者權益。

福灣巧克力2015年爆發「福灣莊園」性騷擾女員工案，該莊園許姓董座，也就是福灣巧克力創辦人許華仁的父親，因遭到法院判刑，使台灣網友群起抵制，近期桂冠因新品「巧克力湯圓」使用福灣的原料，遭到網友圍剿，使桂冠緊急發出聲明，表示將全面停產。

(中時新聞網)