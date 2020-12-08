三灣鄉大河村黃家果園椪柑盛產大出，品質並未受旱害影響。（謝明俊攝）

三灣鄉大河村黃家果園椪柑盛產大出，品質並未受旱害影響。（謝明俊攝）

三灣鄉大河村長李運光大推村內優良椪柑，品質並未受旱害影響。（謝明俊攝）

苗栗三灣鄉盛產各類柑橘，最為人所知的有椪柑等，都是汁多味甜的年節水果，三灣鄉公所為了促銷鄉內柑橘，將在12、13兩天舉辦桔時樂活動，由於今年遭逢嚴重旱害，造成許多地區柑橘受損，不過三灣鄉仍有部分果園因擁自有水源，未受旱害影響，椪柑正值盛產，歡迎大家同來共享採果樂。

今年苗栗地區遭遇罕見旱象，許多柑橘種植在山坡地，原本就屬於乾旱區域，柑橘雖然較其它水果耐旱，但仍需水分灌溉，尤其是在柑橘生長期間，水分不足往往會影響柑橘果實生長，甚至造成落果、果實萎縮、果皮嚴重縐折等問題，其中尤其是桶柑影響最為明顯。

不過，三灣鄉也有部分柑橘果園，因擁有自有水源埤塘，可供柑橘果樹灌溉，像是大河村優良果農黃鼎盛，家中果園上方坡地擁有一方埤塘，確保果園供水無虞，因此，在許多柑農受到旱害之苦的同時，黃家柑園未受影響，仍保持良好品質，近期正是椪柑盛產大出，黃家椪柑汁多味甜，吸引許多前往落羽松祕境一遊的旅客，順道前往黃家享受採果樂趣。

三灣鄉種植大量的柑橘，包括傳統的椪柑、桶柑，以及新引進的砂糖橘、紅肉柳丁、茂谷等，因三灣鄉的氣候及土質適宜，因此，當地的柑橘甜度水分都相當優秀，為了推廣本地優良柑橘，三灣鄉公所將於12月12、13日兩天，在三灣國小的五穀宮前廣場，舉辦桔時樂活動，現場除了展售各類優良柑橘，並還有其它三灣生產的優良特色農產，並安排熱烈的歌舞表演。

三灣鄉長溫志強說明三灣柑時樂活動

(中時 )