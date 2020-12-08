日本語專門家坂本裕子老師以「日本文學」為題演講，深獲學生好評。（義守大學提供／李侑珊台北傳真）

推展日本傳統詩詞，知名飲料公司多年來持續舉辦「新俳句大賞」，參賽者從３歲到80多歲不等；義守大學應用日語學系鼓勵學生參賽，在該系花城可裕老師指導下，繼2018年榮獲榮獲「優秀學校賞」後，今年再次組隊參賽，共有16人獲獎，再度獲得「優秀學校賞」殊榮。

義大應日系主任李守愛指出，「伊藤園新俳句大賞」今年邁入第13屆，花城可裕老師已連續11年率領學生參加，並於前年和今年連續兩次榮獲「優秀學校賞」團體獎，該獎項規定同一團體中需有５位以上的參加者入選才能夠贏得，難能可貴；此外，今年最特別的是有兩位境外生獲獎，他們分別是來自印尼的王庭寶同學和香港的洪家樹同學。

今年獲得「佳作特別賞」的義守大學應日系四年級學生鄭芸晴認為，寫俳句的秘訣在於觀察力，強調現代人太忙碌了，常常忽略身邊事物，風吹過樹葉發出的聲響、下雨的味道等季節變化，這些都需靜下心來才能發現；義守大學應日系二年級的林元婷同學表示，非常感謝花城老師教導，能夠得獎非意料之中。

義守大學應日系除鼓勵學生提昇日文能力外，亦非常重視人文素養的培養，上月26日曾邀請日本台灣交流協會的日本語專門家坂本裕子老師，以「日本文學」為主題演講，提及日本大文豪夏目漱石先生將「I love you」翻譯成日文的「月が綺麗ですね（中譯：月色好美啊！）」等精彩內容，啟發更多文學欣賞內涵。

12月10日義守大學應日系也將邀請日語文學翻譯專家、日本文學家林水福教授蒞校，他曾翻譯遠藤周作《深河》等系列作品，此次將以「看！日本文學文化中的櫻花象徵」為題加以分享，引領學生深入欣賞日本文化之美。

(旺報 )