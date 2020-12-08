北市府與國家地理頻道合作完成台北大縱走拍攝，「透視內幕-台北大縱走」節目8日舉辦首映，市長柯文哲分享心得表示，掛保證看完影片，可看到未見過的台北之美。

市府前年推廣台北大縱走，這條都會型長距離健行路線，長92公里分7段路程，每段路程均可當日來回，北起台北捷運關渡站，南至貓空政大後山，有3分之1路徑經過陽明山國家公園。

昨影片首映，除了柯文哲，操刀的金鐘導演楊守義、節目主持人班傑與老婆辛蒂也到場欣賞影片。

柯文哲致詞表示，這段影片背後有段故事，他當市長後，常到各地去看，發現很多台北景色是外界不知道的，站在台北的中央，每一條大路盡頭都是登山步道起點，2年多前，他跟副市長彭振聲長聊天時，聽到彭提出大縱走概念非常認同，後來就仔細規畫，完成長達92公里的台北大縱走。

活動上也特別邀請陽明山湖田國小學生觀賞影片，因為湖田國小每年都會有許多學生挑戰攀爬七星山，作為人生重要里程碑。小朋友也詢問柯文哲爬大縱走心得，柯文哲笑說，他只說著是哪個幕僚排了這個行程，然後一路看著前面，走著走著就走完了。直白的回答，讓全場笑翻了。

班傑與辛蒂認為爬大屯山最困難，因為除了腳力還要臂力，手腳要併用，情侶則很適合去離捷運站很近富陽生態公園走走。

彭振聲說，台北大縱走是全世界獨一無二，從市區前往在1小時都可以抵達，世界上這樣的情況很少，所以把影片拍好了，疫情過後，透過亞洲32城市、100多場播放，吸引愛好登山的國內外旅客到台北爬山，把台北推上國際。

節目將於12日晚間10時在台灣伯家地理頻道首播，亞洲區30餘個地區國家地理頻道同步播出，後續可在13日晚間8時在FOX Sports頻道及其他公告時段再次欣賞。

(中時 )