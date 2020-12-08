桃園市蘆竹分局因長期承租蘆竹農會大樓作為辦公廳舍，沒有獨立的辦公空間，對於員警辦案造成諸多不便，桃園市長鄭文燦便決定將舊有的南崁派出所拆除，新建地上7層、地下2層辦公大樓，供蘆竹分局及南崁派出所使用，於8日舉行動工儀式。

鄭文燦表示，新的蘆竹分局，總樓地板面積約7616平方公尺，耗資約3億3000萬元，未來將提供服務台、辦公及辦案室、會議室、男女待勤室、體技訓練中心、盥洗室、晾曬衣物空間、員警休息室等，預計於2022年底完工，同時也是蘆竹在治安維護上的重要地標。

桃園市新工處提到，這次的建築物設計風格以「蘆竹」為主軸，透過沖孔版及立面線條導入蘆竹及蘆竹莖的意象，結合地方特色，兼具遮陽及通風之功能，低樓層設置深色的基座強調警察局穩固、保護、可靠的形象，為了強化警察分局正面自明性，鄰近南崁路之主要人行出入口及車道出入口，設計為一面山牆的造型，透過簡潔造型的設計在機能與美觀取得平衡，量體造型上將建築物以色塊分割，並置入象徵蘆竹意向的元件，減少量體之厚重感且增加建築物的獨特性。

鄭文燦也說，蘆竹區目前人口突破16萬6千人，但轄區內僅有4個派出所，為人口的快速成長，將進行派出所轄區的調整，計畫再新增設1個派出所，讓蘆竹轄區內的負擔能達到平衡，提高治安效能，以減少南崁所的負擔，之後將待計畫調整完成後，再選擇合適基地興建南崁第二派出所，提高蘆竹地區的治安績效。

(中時 )