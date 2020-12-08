近來社宅風波不斷，桃園市8日和立信機構簽約，將以公辦都更的方式在桃園火車站旁興建社會住宅，市長鄭文燦強調桃園社宅規畫走在前端，不論是土地取得方式，或公共空間利用都很多元，甚至首創冷氣家具用租的，笑說：「柯P應該來問我！」

鄭文燦指出，桃園市復興路基地是桃園第三件公辦都更案，由立信機構斥資約11億元，在桃園火車站前打造2棟地上15層、地下4層的住商大樓，預計2026年底前完工啟用。

鄭文燦表示，復興路都更案市府可取得約610坪以上公益性設施，桃園主打社福性社宅，公共空間規畫類型多元，像是有青創中心、親子館或托嬰中心，目前也在研擬設置250坪的微型的運動中心，希望讓社宅共享化。

話鋒一轉，鄭文燦認為桃園社宅規畫走在前面，「柯P是可以來問我！」，指台北市長柯文哲對於家具要租要售舉棋不定，桃園市政府則率先全面改用租的，冷氣一次租10年、家具租12年，由委外廠商全權修理，不但對住戶更方便，維護管理成本也會大幅下降，經評估比舊制更佳。

鄭文燦也不諱言新北落入電費計算方式，桃園相對單純，因為電費本來就是使用者付費，家庭租用是由政府負擔10年或12年租約成本，維修維護的責任全交給廠商維，壞了就找廠商來，房東不用再另外找廠商，也避免發生農曆春節找嘸維修技師的情況，也讓桃園社宅基本家具家電都有了，住戶只要一卡皮箱就能方便入住 。

(中時 )