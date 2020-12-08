時力立委邱顯智、陳椒華、王婉諭今日於立院黨團辦公室召開記者會表示，為「因應社會情勢變遷，健全刑事補償制度」，時力將提出《刑事補償法》修法草案，內容會針對冤案補償、誤判分析預防及冤獄受害人社會復歸機制等相關內容做修正。此外也公布了公布《銀行法》與《加值型及非加值型營業稅法》修法草案，重申不投資汙染產業的重要，並主張7項女性生理用品免徵營業稅。

邱顯智指出，以現況來說，發生冤案後，常發生非拘束人身自由的當事人，無法請求冤案的刑事補償。司法院雖提出修法草案，規定可給予損失補償，而每一基數為2萬，最高不超過50個基數，但若賠償8至18個基數，也不過是16萬至36萬之間。時力認為基數過低，主張應提高賠償總額。

邱顯智說，未來應增訂誤判分析預防措施，找出冤案發生原因所在，過去常認為冤獄只是個案，而無法發現真實的失誤，若能以系統性的分析，如警察刑求、檢察官認事用法、法官審判等，從對個案誤判的研究分析，回饋到司法系統，降低系統風險，如此就能避免同樣錯誤的發生。

邱顯智表示，針對冤案被害人，我國現階段的作法，司法院會刊登於地方性報紙進行冤獄平反，然而地方性報紙的受眾過少，對於冤獄平反並無實質效益，應參照歐美做法，給予當事人無辜證明書。

王婉諭說，根據內政部統計，每位女性一生需要額外花費約10萬元在生理用品上，更為加深了不平等的狀況。這樣財務的不平等甚至會影響女性的健康，為此將提案修正，將衛生棉、衛生棉條、布衛生棉及月亮杯等女性生理期相關用品納入取消營業稅。

陳椒華表示，政府長年來以產業永續升級作為口號，但多年來始終不見成效。因此主張《銀行法》明文規定金融機構在辦理授信時，須強化內部授信審核機制，減低對高污染產業授信所造成的環境和社會風險，以降低污染產業、達成有效的產業綠色升級為目標。

陳椒華指出，「赤道原則」是國際各金融機構發起的一個自願性原則，規範金融單位提供資金時，要考慮對方是否會造成勞工、人權、環境等社會風險。未來應將原則納入銀行法，才能迅速而有效地達成臺灣產業的永續升級。

(中時 )