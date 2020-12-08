那斯達克隔夜表現一枝獨秀，再創歷史新高；惟市場擔憂美國疫情惡化情形，以及疫苗批准進度，英國脫歐談判仍陷僵局，英歐領導人預計本周進行會談，進行最後衝刺。

周二香港恆生指數收跌202.29點或-0.76%，為26304.56點。國企股(H股)跌63.73點或-0.61%，為10409.59點。

銀行股跌1.4%。郵儲銀行跌3.3%；渣打銀行跌3.7%。

恆生科技指數逆勢上漲1.77%。比亞迪電子跌5.0%，報38.85港元；美團漲1.8%；騰訊持平；阿里巴巴持平。

汽車股漲2.0%。比亞迪漲2.5%，長城汽車漲11.8%。

市場今日目光焦點放在京東健康今日的首上市，盤中一度較招股價大漲75%，市值超過3800億港元，超越阿里健康，成為健康醫療第一大股。京東健康周二收漲55.85%，報110.0港元。另在上市儀式中，執行長辛利軍出席，董事局主席劉強東卻缺席。

預計劉強東身價將水漲船高。另京東集團股價周二不領情，跌1.8%，報325.80港元。

美銀證券發布報告，宣布下調匯豐控股評級，由中性降至跑輸大市，目標價維持在41.93港元。匯豐一度跌逾4%，收跌3.6%，報41.35港元。

(時報資訊)