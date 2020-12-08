台灣搖滾音樂主題展將於8日至27日在桃園展演中心盛大展出，這次展覽呼應了桃園流行音樂露天劇場即將竣工的議題，透過6大主題展區及5場講唱會活動，使民眾深入體驗及瞭解臺灣搖滾音樂發展的歷程。

這次的展場分為6大展區，分別為「出入口意象」、「台灣搖滾音樂70年」、「素人到歌手這條路」、「發光發熱」、「站在世界的屋頂」及「桃園音樂未來展望」，除了展示許多市面上絕版發行的私人藏品，例如已絕跡的唱片行試聽機、黑膠唱片及卡帶式唱片等，另有當代搖滾明星伍佰、董事長與美秀集團的戰袍及裝備，同時介紹台灣音樂「三金」、「春天吶喊」、「海洋音樂祭」各種賽事獎項緣起發展。

另也打造現代科技與音樂的互動展區，讓民眾體驗自製音樂的成就感。每一個主題展區間環環相扣，透過時間軸線與發展軸線的相互交織，譜出臺灣流行音樂發展的光輝面貌。

拾參樂團主唱徐德寰大讚搖滾音樂主題展，他說，這是讓民眾更好接觸、更認識搖滾的一種方式，也提到自己玩樂團已有長達20年的時間，這次的展覽更是一種回顧，讓自己重新瀏覽這幾十年來的改變。

展出期間，也連續安排5場週末講唱會，邀請音樂界名師葉佳修、劉虞瑞及新生代創作人林正、吳柏蒼與鄭峰昇、角頭音樂負責人張四十三及新臺灣民謠歌手楊肅浩等，以輕鬆的講唱模式，分享他們豐富的臺灣音樂發展見解；現場參與民眾除了可參與抽獎活動，在展覽出口處牆面，也可自由創作寫下自己的搖滾宣言。

(中時 )