總統蔡英文今日出席「2020台美日三邊印太安全對話開幕典禮」時表示，面對疫情，台灣已經準備好隨時幫助有需要的國家，並期盼加強台美日三邊交流互動，強化互惠互利夥伴關係，共同攜手合作因應區域和全球的威脅和挑戰。

蔡英文指出，2020是充滿挑戰的一年，因為COVID-19疫情，人類遭遇前所未見的困境，全球經濟持續衰退，人們的思維和生活方式也被迫改變。

同時2020也是充滿溫暖、堅韌、力量和友誼的一年。儘管疫情當頭，台灣張開雙臂歡迎舊雨新知，並與美國、日本、捷克等理念相近的盟邦建立夥伴關係。這一年雖然是多事之秋，但也讓大家建立並強化了互惠互利的夥伴關係。因此，今年的三邊安全對話更形重要，只有加強交流互動、攜手合作，才能因應區域和全球的威脅和挑戰。

蔡英文也指出，忙於抗疫之際，各種傳統和非傳統威脅同時帶來嚴峻的挑戰。南海日漸軍事化，威權勢力不斷違反衝撞以法規為基礎的國際秩序。台灣天天籠罩在軍事威脅之下，切身感受到應付這些威脅的急迫性。另外，像是天災、跨國犯罪，以及對能源安全、海洋及網路安全等非傳統威脅，也需要我們迅速因應。

今年台美慶賀「全球合作暨訓練架構」(GCTF)成立5週年。GCTF是個獨特的平台，台美藉此舉辦研討會培訓官員和專家，因應非傳統安全以及新興的全球議題。台灣也透過GCTF在區域內建立起人道救援與災害防救的網絡，一旦天災發生，台灣和區域夥伴國家隨時準備好提供援助。

蔡英文表示，過去5年來，GCTF已舉辦了29場因應公共衛生、能源安全、女性賦權和媒體識讀等挑戰的研討會，計有來自60多國、超過1,500位專家和政府代表與會。今年首度舉辦有關防疫、循環經濟以及海洋廢棄物等重要議題的GCTF研習營，今後也會繼續積極擴大GCTF的範疇。

日本在去年成為GCTF的正式夥伴，瑞典、澳洲及荷蘭也以特定議題夥伴的身分加入。她說，台日兩國政府和人民面對天災人禍的磨難時，總是相互扶持打氣，很高興日本台灣交流協會將2021年定為「鞏固日台友情年」；我們期待與日本建立更密切的夥伴關係，共同因應傳統和非傳統威脅。

今年外交部成立「全球合作暨訓練架構小組」作為GCTF秘書處，並建立「GCTF?校友網絡」，促進歷屆參與者聯繫聚首。我們堅信，GCTF的機制化，使之成為區域合作的樞紐，特別是針對威脅印太國家的非傳統安全議題。台灣與理念相近的區域夥伴，透過發揮專業與影響力，定能有效因應未來的挑戰。

自疫情爆發以來，台灣有許多的作為，不僅防疫有成，而且無損台灣最珍視的民主制度和生活方式。每個國家因自身的獨特性及各自面對的挑戰，要複製其他國家的經驗，有一定的難度。但她也必須重申，台灣已經準備好隨時幫助有需要的國家。疫情讓大家目睹生命如此脆弱，進而了解互助的重要性。全球不無可能再次遭逢另一波疫情。但是，無論未來的挑戰多麼艱鉅，台灣都會是國際社會可信賴的夥伴。

(工商 )