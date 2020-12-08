慧洋-KY（2637）8日舉辦法說會，公司董事長藍俊昇指出，2020年因新冠肺炎疫情衝擊全球經濟活動，使貿易需求量大幅下降，雖在六月底景氣開始反轉，但慧洋全年獲利因匯率劇烈變動，較難回到獲利水準，或許可以兩平，但明年仍將會酌發股利。隨著全球防疫措施逐步落實，景氣開始復甦，慧洋半數以上船隻是高效率節能船，經濟效益高，預期2021將擺脫谷底，重回成長。

慧洋表示，從全球貿易狀況來看，第四季北美穀物運輸需求強勁，近期雖因中國限制澳洲煤礦輸入而導 致短期運價波動，然而目前亦有消息指出此限制將鬆綁，對整體散裝市況影響應有限。

此外，因新冠疫情使市場充滿不確定因素，使今年新造船訂單較往年減少近五成，加上疫後拆船廠動能回復，船舶拆解量較上半年明顯增加，慧洋預期過去幾年船舶供給過剩的情況可望舒緩，整體運輸供需將逐漸平衡，有助指數與運價穩定走揚。

在全年船隊租金換約方面，慧洋將重新調整合約策略，除了降低與指數連動船的比重外，目前新簽或換約均以一年期左右的短期合約為主，待全球市況回穩後，再重回以長約為主的合約政策，今年全年船隊租金換約情況則仍因疫情影響，以及去年基期較高，預期降幅達3.5％；明年度則預期景氣復甦，全年預估換約租金漲幅達4.75％。

慧洋去年下半年因為相當看好今年散裝船運市場，簽屬的長約有22艘採用跟隨波羅地海貨船綜合指數（BDI）浮動的運價，即指數連動行合約，未料今年因為新冠肺炎影響市場運價，讓採取指數連動的船隻獲利壓低，影響到今年獲利。

至於集團船隊變化上，2020全年總計交付8艘新船，其中包含Panamax 2艘、Supramax 4 艘、Handy 2艘，平均毛利率近四成，目前總船隊共136艘，平均船齡7年；2021全年則預計再交付6艘新船，預估平均毛利率可達四成以上，未來慧洋亦積極處分船舶，維持船隊競爭力，挹注現金流並改善公司財務結構。

展望2021，慧洋樂觀預期明年表現將優於今年，由於運輸需求回補，加上全球各國施打疫苗時程陸續啟動，防疫措施也日漸完善，散裝航運業秩序將回歸正常水準，而慧洋擁有國內最龐大的節能船隊，在營運效率方面更具優勢，可在市場上取得更高的租金，公司將有實質成長動能迎接2021的到來。

(工商 )