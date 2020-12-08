搶攻聖誕與跨年餐飲商機，天成飯店集團旗下文創旅店「天成文旅-華山町」餐酒館，針對小家庭與閨蜜好友推出「聖誕跨年四人分享餐」，每套4,800元起+10％，即日起至12月31日限定販售，三天前預訂套餐（不含假日）即可享85折優惠。

「天成文旅-華山町」餐酒館並另推出六款聖誕特調，不限套餐於活動期間也可另外單點，每款400元+10％。

「天成文旅-華山町」推出的聖誕跨年四人分享餐」，主餐以膨派的海陸雙饗揭開序幕，「戰斧豬排 爐烤聖路易排」滿足大口吃肉的慾望，鮮美Q彈的「炙烤澎湖冰捲 香煎干貝」在舌尖舞動，奶香味十足的「奶油鮭魚貝殼麵」是奶油與鮭魚最美的邂逅，前菜是主廚特製創意迎賓小點，還有清爽繽紛又開胃的「聖誕花圈沙拉」，湯品則有濃郁滑順的「松露野菌濃湯」，甜點是巧克力口味的「樹幹蛋糕」，依套餐還可任選四杯季節限定推出的「聖誕特調」，喜歡吃牛的朋友也可以點選6,000元+10％套餐，主餐更換更加豪華的「Prime戰斧牛排30oz」。

六款聖誕特調則分別有傳統歐式風味的「香酚華山町」，為氣味豐富的香料熱紅酒，果香味十足的「ROSE Sangria」標榜是微醺的戀愛滋味。視覺系新品「酒釀櫻桃可可飲」濃郁，暖呼呼的「鍋煮威士忌橙香奶茶」以濃郁茶奶香點綴渾厚威士忌，酸甜沁涼的「蜜香田園」以琴酒為基酒搭配檸檬汁、鳳梨汁呈現，「金色水果沙瓦」則是口感輕盈的新選擇。

《未滿18歲禁止飲酒》

(工商 )