台東縣蘭嶼外海東方16.5浬一艘賴比瑞亞籍「MARQUESSA」油輪，今天（8日）上午機艙突然起火，船上有24名船員受困，海巡署艦隊分署獲報，立刻調派臺東海巡隊10068艇及直屬船隊巡護1號前往救援。國搜中心表示，下午3時10分火勢暫時控制，目前已吊掛救出8人，船上還有16人，救援船艇會繼續在旁戒護不會撤離。

海巡署表示，今天上午10時29分接獲國搜中心通報，賴比瑞亞籍「MARQUESSA」油輪機艙失火，遂與艦隊分署、東部分署及巡防區同步成立應變中心，調派台東海巡隊10068艇、10057艇及巡護1號前往援救，並通報空勤總隊直升機、航港局、國防部及海保署等相關單位共同應處中。

至下午3時許為止，火勢已經暫時控制，黑鷹直升機目前共吊掛出8人，船上還有16人，救援船艇會留下繼續戒護。這次救援累計出動空勤總隊3架、國防1架，海巡艦艇2艘。

(中時新聞網)