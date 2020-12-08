財政部關務署日前舉辦緝毒犬寄養家庭聯誼活動，邀請寄養家庭、社會化志工及除役犬認養家庭，回到海關緝毒犬培訓中心相聚。

關務署指出，感謝寄養家庭與協助訓練廠商一年來的辛勞及協助，今年1至11月海關緝毒犬協助查獲毒品共158件、重量約120公斤今年的緝毒犬查緝王是Webb、不到一年就查獲毒品26件、重量40公斤；另外還有3歲的Gavin，從去年底結訓上線執勤已有18次查獲毒品的戰績，是海關新一代緝毒犬中的明星。

為有效利用現有緝毒犬計畫資源，節省國內各用犬機關自行培育幼犬的人力及費用，海關迄今已提供140隻自行培育的犬隻給國內各政府用犬機關自行訓練為守護台灣農畜業的檢疫犬、維護社會安全的偵爆犬及保障民眾人身安全的搜救犬等執勤犬。

關務署指出，期盼中部地區企業提供場地給訓練中心成犬進行訓練，以強化犬隻多元環境訓練成效。

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(工商 )