新興科技崛起帶動資料經濟發展，而大數據（Big Data）的應用是未來企業經營關鍵。資策會與戴爾科技集團（DELL）於今（8）日攜手ERICSSON及台達電子等國內外大廠組成「數據優先聯盟」（DIGI-DATA Alliance），共同擘劃以數據驅動（Data-Driven）的數位轉型服務，協助台灣企業快速掌握數據密集的創新商業模式，建構數位生態系。近年來，全球經濟發展進入嶄新的紀元，企業積極尋找從「資本密集」轉型為「數據密集」的創新模式，以數據為本，從邊際數據收集、數據保存至多雲生態系、數據分析到數據防護，台灣多數企業運用創新科技，試圖打造最快、最穩的數據基石，建立最佳的商業洞察，搶占市場商機。

資策會與戴爾科技集團為協助台灣企業與全球接軌，落實政府DIGI+數位國家、創新經濟的目標，攜手ERICSSON、NVIDIA、VMware等國際大廠力量，並邀集台達電子、精誠資訊、凱穩電腦、遠傳電信、聚碩科技、歐立威科技及鴻海科技集團雲高科技等國內重要夥伴組成「數據優先聯盟」，建立合作平台，運用Cloud/Data端到端軟硬體整合架構，共同打造台灣數據驅動數位轉型的企業藍圖，協助台灣企業客戶建構創新商業價值的數位企業。戴爾科技集團台灣區總經理廖仁祥於11月接任IPO Forum（國際績優夥伴聯誼會）會長，於今（8）日對外宣布數據優先聯盟成立之際，進一步表示，很榮幸在經濟部工業局的指導下成立「數據優先聯盟」，未來將攜手資策會等國內外優秀的夥伴，為台灣產業數位升級而努力，並共同促進國際大廠與國內廠商研發、投資、產銷及技術合作、深化共創商機的夥伴關係，帶動台灣產業鏈發展。資策會地方創生服務處處長洪毓祥則提到，資策會積極協助全台各產業推動數位轉型化育，創造地方產業生機。主要從企業轉型健檢開始，帶領企業釐清痛點及需求，挖掘企業轉型的核心面向，未來更將攜手聯盟夥伴填補產業數位轉型缺口，建立轉型商模，協助企業找到最適合數位策略與數位新科技，有效提升企業競爭力，並攜手產業共創新價值。

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