2020年起伏跌宕不斷，Yahoo奇摩8日出「2020 Yahoo奇摩年度回顧專題」，同時公佈年度十大國內外新聞及娛樂榜單，包括「台灣十大新聞事件」、「台灣十大新聞人物」、「國際十大新聞事件」、「國際十大新聞人物」及「十大娛樂事件」排行榜。

「台灣十大新聞事件」以國家政策及選舉事件引起最多關注。爭議十餘年的「萊劑美豬」將於2021年鬆綁進口，引發各界譁然，位居榜首；其他國內重大政策包括「通姦除罪化」、防疫相關的「口罩實名制」與「禁止入境政策」名列第5、6、10名。

此外，「首位遭罷的市長韓國瑜」與「連任成功的總統蔡英文」，同樣高票卻是兩樣情，奪下第2名與第4名；而「參謀總長沈一鳴殉職」、「前總統李登輝病逝」則排名第3、8名。「錢櫃大火」燒出公安疑慮，亦榜上有名。儘管選舉牽動人心，然而從萊劑美豬爭議、錢櫃大火、軍機失事或防疫政策，顯示國人對健康、公共衛生與安全也高度關注。

而在2020年台灣十大新聞人物中，選舉議題持續攻佔網友眼球，「韓國瑜」總統大選失利又遭罷免，市長回歸庶民話題性十足，三度蟬聯「台灣十大新聞人物」冠軍寶座；橫掃817萬票連任成功的總統「蔡英文」排名第6名；施政滿意度高漲的新北市長「侯友宜」也上榜搶下第3名。

新冠肺炎成2020重要關鍵事件，也讓防疫國家隊強勢霸榜！部長「陳時中」與數位政委「唐鳳」因防疫有成，人氣節節攀升，位居第2、8名；台積電創辦人「張忠謀」三度出使亞太經濟合作會議（APEC），一度與川普、習近平同框也奪下第4名。萊劑美豬政策成全民矚目焦點，朝野攻防不斷，砲火連連的「柯文哲」、民調支持度直直落的「蘇貞昌」、及改為強力背書萊豬的農委會主席「陳吉仲」，分別排名第5、9、10名。

【十大新聞事件排名】：

1.美豬美牛 2021鬆綁進口

2.首位地方首長遭罷 韓流落幕

3.黑鷹墜毀 參謀總長罹難

4.史上最高票 蔡英文連任成功

5.刑法通姦罪 大法官宣告違憲

6.啟動防疫 實施口罩實名制

7.錢櫃大火 練台生等7人遭訴

8.前總統李登輝病逝 享壽98歲

9.立委索賄 蘇震清等12人被訴

10.確診破百 台進入新鎖國時代

【十大新聞人物排名】：

1.韓國瑜

2.陳時中

3.侯友宜

4.張忠謀

5.柯文哲

6.蔡英文

7.江啟臣

8.唐鳳

9.陳吉仲

10.蘇貞昌

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