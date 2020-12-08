台翰（1316）8日公布11月合併營收達1.78億元，由於逐步進入聖誕節假期，主要客戶備貨力道有減緩的現象，致使11月營收有較上月減少7.8％；今年以來公司受到疫情蔓延與新台幣匯率升值因素影響下，累計今年1至11月合併營收達新台幣17.3億元，年減20.12％。

台翰表示，雖第四季適逢傳統印表機/事務機產業的出貨淡季，但受惠全球印表機/事務機市場需求持續增加的趨勢明確下，帶動主要客戶包括Canon、Epson、Brother、京瓷Kyocera等的拉貨力道提升，創造台翰東南亞兩廠的產能利用率平均站穩八成的水準。台翰深化東南亞地區布局14年有成，隨著主要印表機/事務機客戶持續加重在東南亞市場的資本支出，進而擴大對於台翰模具、塑膠射出成型的產品需求，目前公司整體營收來自東南亞地區比重逐步拉高，從2018年度的75％、2019年度的88％、2020年前11月91％，創造台翰整體營運正面之挹注。

展望2021年，台翰維持審慎樂觀看法。受惠於製造業短鏈於東南亞市場逐步成形，台翰日前已接獲包括電子、家電、汽機車等產業客戶徵詢，有機會於近年陸續挹注公司營運成長動能；再者，台翰仍謹慎面對疫情不確定的風險，不僅提高公司未來財務運用靈活度、提升股東權益、提升公司風險承受力等，亦持續強化東南亞地區的營運布局，致力執行產能製程優化、接單範疇擴大、費用支出嚴控等重要策略，隨著越南、菲律賓兩廠產能規模持續放大，有助精進台翰未來整體營運表現。

(工商 )