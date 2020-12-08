國家通訊傳播委員會（NCC）駁回中天新聞台換照申請，執照到12月11日到期，中天電視聲請假處分，請求暫時在52台續播，昨遭北高行駁回。國民黨團首席副書記長鄭麗文批評，北高行駁回中天聲請的假處分，不具法律專業的理由，明顯先射箭再畫靶，已經確定不讓中天通過，再瞎掰理由，痛批「粗暴的秋後算帳，持續上演」。

鄭麗文說，當初NCC要關中天新聞台，沒有法源依據，也沒有正當理由，自創遊戲規則、球員當裁判，已經非常離譜，沒想到身為公平正義的最後一道防線的司法，竟然也照著執政黨的氛圍和劇本演出。她質問，台灣還有法治嗎？真的要變成一言堂了嗎？一言堂時代的副作用、寒蟬效應，已經開始了嗎？

鄭麗文說，台灣解嚴33年，政黨輪替3次，現在的言論自由像空氣一樣理所當然，許多人忘記也沒體驗過當年爭取的過程，付出多少代價，也不懂得珍惜得來不易的自由。

鄭麗文指出，有些人討厭中天，覺得關中天無所謂，卻沒想到完全執政、得到817萬的執政黨，今天可以秋後算帳、趕盡殺絕，關掉民進黨討厭的中天，明天不知道什麼樣的自由可能會被關閉被收回。

北高行政法院駁回的理由之一，考量新聞媒體是公共資源，應受國家政策與主管機關監督，對此，鄭麗文痛批，法官難道是從威權時代，借屍還魂嗎？她強調，新聞媒體是監督國家的第四權，只有威權時代才是國家監督媒體，在民主自由的台灣，法官竟然認為國家監督媒體合理，還當成是駁回假處分的理由之一。

鄭麗文指出，另外，中天475名員工的工作權，法官竟然說中天還有綜合台和娛樂台，請問專業的新聞工作者、主播，聽了不會心寒嗎？隔行如隔山，難道法官是逼迫新聞工作者和主播做綜藝節目、演戲，如果不會做，沒工作活該嗎？

鄭麗文抨擊，NCC主委陳耀祥明顯帶有政治任務，一系列的過程就是要關中天，沒想到法官竟然做出如此違反法律精神、明顯違憲的解釋，「兩個獨立機關的公信力已經蕩然無存」。

「支持中天抗告！」，鄭麗文高呼，希望有勇氣、有道德、有專業的司法人，可以憑著良心做事，而不是只看風向、害怕被做記號查水表，再次讓人民失望、毀壞台灣的媒體環境。

(中時 )