桃園機場第三跑道涵蓋整個海口里，里內大半面積已納入區段徵收範圍內，目前只留光明、東隆凱悅社區、過田等聚落，大約200餘戶仍被劃為原地保留區，未來四周被機場包圍，將居住在生活機能極差及周圍噪音的環境中，蘆竹區海口里長鄭清木帶領社區主委、自救會等人8日一同北上內政部訴苦。

東隆凱悅社區管理委員會主委廖翠菱、光明社區自救會代表陸玉珠及海口里過田社區自救會代表陳裕捷一同至內政部訴求，強調若這幾處社區未被徵收的話，將來會被迫四分五裂，居住在沒有生活機能、高分貝噪音、飛安疑慮及淹水威脅的環境中。強調如果政府強勢把想搬遷的居民留在原地，將來勢必成為第三跑道工程施工的「絆腳石」，如同桃園市長鄭文燦所說過的「讓想走的人走，想留下的留下」。

鄭清木坦言，桃園航空城初期規畫曾將這幾個社區納入區段徵收範圍內，顯然有其必要性及合理性，過去因少數人對區段徵收作業不了解，甚至受到有心人士結合特定團體，刻意散發不實資訊誤導居民，才又被剔除徵收，而根據調查後，目前這幾個社區約有八至九成的居民皆同意納入區段徵收。

鄭清木說，政府理應協助遷移當地居民妥善安置，而不應用「你是民，我是主」的態度，硬生生將民眾留在兩條跑道中間，讓民眾自行處理，鄭清木抨擊，政府應去除過去對此案冷處理的「鴕鳥心態」並尊重多數民意，協助願意配合政府參與區段徵收的居民，遷移到機場南面更好的居住環境。

(中時 )