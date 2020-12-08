中市議員張玉嬿8日在市議會審議預算時指出，刷卡免費公車實施9年半，花費市庫經費230億元，既然明年起採「市民限定」，就應為財政無底洞止血，要求明年的免費乘車、轉乘優惠、票價差額計畫和虧損補貼預算刪三億元，節省市庫開支。交通局指出，因市府推出市民限定優惠政策，可能吸引原居住台中未入籍民眾衍生潛在新增補貼需求。

張玉嬿表示，刷卡八公里免費公車100年6月起實施到現在已經9年半了，從第一年約8億元，第二年15.1億元，逐年提高到現在一年超過30億元；這9年半下來，號稱免費的公車其實花約230億元，有18家公車業者在台中掏金。

張玉嬿指出，去年12月6日就在總質詢就要求盧市長，雙十免費公車實施後僅讓市民獨享就好，外縣市的民眾來台中搭公車應該要付錢，免得成為市庫的無底洞，既然明年起免費公車採「市民限定」，市庫財政應持嚴謹態度限縮。

張玉嬿要求，2021年交通局的免費乘車、轉乘優惠、票價差額和虧損補貼這4項大約30億，應該刪一成、刪3億元，數字如何分配由交通局自行調整，以節省市庫開支。

交通局表示，因應捷運通車，台中市交通路網整體規劃調整後，原由家長接送就學的學生改搭乘捷運，預估將衍生公車轉乘需求增加，導致補貼款增加；另因市府推出市民限定優惠政策，可能吸引原居住台中未入籍民眾，衍生潛在新增補貼需求。

交通局強調，為鼓勵民眾乘車，市府提供非市民使用電子票證乘車，基本里程(8公里內)全票20元可享5元優惠。因新政策實施後，民眾使用狀況尚無法精確估算。為維護民眾乘車權益，交通局將持續滾動式檢討市民限定政策實施情形，並視經費實際支用狀況適時調整後續年度預算，使市庫經費更有效應用。

此外，張玉嬿認為，財政困難應共體時艱，減少煙火式預算，新聞局預算1200萬元跨年晚會1200萬元、刪200萬元；各公務單位擺設的政令文宣、雜誌達四十多種，其實少見民眾取閱，浪費資源，市政月刊900萬元，刪450萬元。

為配合防疫，國外的貴賓暫時根本沒辦法來台中，辦理外賓參訪市府與各機關、公出國旅費等預算都應該刪除；補助國外影視業者至中市拍片取景及辦理影視推廣相關活動等經費300萬、刪200萬元。

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(中時 )