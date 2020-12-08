國內旅遊熱度不減，離島金門是類出國首選，連日迎來新光人壽850名員工旅遊團之二。（金門縣府觀光處提供）

金門旅遊新景點「漂浮斑馬線」吸引遊客慕名來訪。（金門縣府觀光處提供）

國內旅遊熱度不減，離島金門是類出國首選，連日迎來新光人壽850名員工旅遊團，新景點讓不少一來再來的人，也讚嘆「金門又不一樣了!」下回有機會還要再來走走。

由新光人壽協理戴駿名帶領的3天2夜員工旅遊團，分6梯次登島，每梯次約120人，自12月1日陸續來到，明（9）日將是最後一梯抵金。在接待旅行安排下走訪金門最夯的網美景點，包括南石滬公園「喊泉」、漂浮斑馬線、「摩西分海」建功嶼，還搭乘遊艇自水頭港出發，馳騁海上藍色公路，途經烈嶼九宮碼頭、復興嶼、猛虎嶼、大膽島、二膽島、檳榔嶼、獅嶼，飽覽金廈海域沿線旖旎風光。

縣府觀光處長丁健剛表示，新冠肺炎疫情衝擊觀光旅遊，縣府第一時間掌握市場脈動，首波強力行銷「遊金門類出國」，絡繹人潮讓金門成為國旅首選，緊接第2波將以企業團體旅遊為目標客群，讓金門觀光持續維持熱度，不斷活絡地方產業經濟。

(中時 )