台中市建築經營協會今年邁入第11屆，映興（3597）電子董事長賴柄源今（8）晚將正式由豐境建設總經理邱名仕手中接下理事長一職。賴柄源表示，房地產市場面臨工資高漲與缺工嚴重，上任後將打造以BIM為核心的建築工業化平台，使會員接軌國際趨勢；而最受會員們歡迎的「大師講座」，未來也將持續舉辦、追求共同進步。

映興電子今年3月剛完成上櫃，ODM防水連接線組、大電流連接線組、開發電動車輛產業與5G基地台電源管理產業等新研發項目，開拓美國太陽能與台灣電動車市場，直追國際趨勢。

邱名仕表示，2020年全球因疫情衝擊，台中建經原訂安排的國際級講師，如MVRDV、KPF、竹中工務店、佳士得主席張丁元、內藤廣等均無法抵台演講，帶來不少挫折感，但協會隨即決定以直播方式、舉行GQ雜誌總編輯杜祖業演講，提供會員豐富的時尚趨勢。

5月份疫情漸緩，卡內基之父黑幼龍、知名建築師潘冀、台中精機董事長黃明和、流通教父徐重仁、台灣出版龍頭創辦者何飛鵬等皆蒞臨台中建經，與會員進行更深入的對談。

因應法令、趨勢的快速更迭，台中建經陸續舉辦「後疫情城市新生活」、「都市更新與危老的認識及機會」、「衝擊音座談會」等講座，兼顧疫情衝擊下的變更與「建築技術規則」第四十六條之六法條的隔音樓板實務執行作法，也協助會員分析開發商能否在都更、危老政策下，創造房地產新價值。

邱名仕也帶領會員參訪高興建設「松峰」、漢宇建設「築境」、龍寶建設「仁美臻邸」與台北建案、高雄園冶獎獲獎作品，並舉行北中南高建經大會師等。雖是新冠肺炎疫情來襲的一年，但會員仍收穫極大。

一年有半年時間都在全球各地視察的賴柄源，雖然參與台中建經活動有限，但與建築關係深遠，他認為，BIM（Building Information Modeling）對建築產業的影響也將與日俱增，因以BIM 為核心，建立更便利、更有效率的工業化管理平台，是當務之急。

賴柄源邀請日澧建設董事長張家駿、雙橡園總經理魏櫂良擔任副理事長，喬翰建設總經理張桂庭擔任秘書長，建築師莊鴻儒擔任教委會主委、聚德建設許瑞生總監擔任建材工程委員會主委，一起規劃後疫情時代的台中建築經營大計。

(工商 )