美國萊豬即將開放，高市藍營議員8日爆料，有小吃業者想索取證明申請台灣豬標章，市場肉販無法提供，卻拿自己印的標章給他，凸顯基層仍不熟悉申請流程；高市農業局表示，其實餐廳具結承諾書即可申請，會再加強宣導。

「現在總統只聽得懂英文，多數百姓反對萊豬，但政府好像聽不到！」高市議員鍾易仲無奈表示，民眾只能退而求其次，盡量要求肉品來源標示清楚，例如農委會推行「台灣豬」標章，大型賣場、餐廳向大盤商整批進貨，申請沒問題，但一般小吃店就沒那麼容易。

鍾易仲說，有賣豬血湯、自助餐的業者向他反映，長久以來都向傳統市場肉販買豬肉，買的肯定是台灣豬，但最近為了申請標章，要求肉販提供購買證明，沒想到對方拿不出來，反而拿出自己列印的農委會台灣豬標章，說「直接拿回去貼就行了」。

高市農業局代理局長王正一指出，一般肉品供應商會提供購買憑據，若是小吃店向傳統市場小型肉攤購買，其實只要具結制式的肉品供應承諾書，同樣可以申請，未來會加強宣導申請方法，若店家不清楚，可直接向全市38區的區公所詢問申請。

市長陳其邁強調，高雄日前自發使用國產豬標章，已有1400個店家申請，未來會輔導這些業者直接轉成農委會的台灣豬標章，他表示，議員所提下游店家不熟悉申請流程，確實是有改善空間的現象，市府會加強宣導，尤其是從源頭供應商做起「由上而下」，宣導效率會更加倍。

議員蔡武宏則關心美豬開放進口後，市府是否已準備好相關稽查？衛生局長黃志中表示，12月15前，會對所有攤商做好肉品來源標示輔導，已獲中央同意提撥至少1000萬元經費，增聘12人，其中9人執行稽查工作，並簽約5家實驗室，預計全年可檢驗1500件以上，達過去10倍稽查量。

(中時 )