苗栗看守所在所內設置禮拜堂供收容人禮拜靜心。（苗栗看守所提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗看守所為使宗教力量發揮最大教誨功能，使收容人信仰具像化，有所寄託，經多方連繫宗教團體支持，獲得佛光山及基督教更生團契苗栗區會協助，在看守所設置佛堂及禮拜，以撫慰教化收容人。

在矯正機關當中，宗教教誨永遠是效率最好、課程最多樣化的教誨方式，苗栗看守所為使宗教教誨發揮最大的效益，積極尋求社會資源而設立各宗教專屬的佛堂及禮拜堂，經多方聯繫及奔走下，終獲佛光山及基督教更生團契苗栗區會同意協助。

佛堂的設置經佛光山及苗栗大明寺師兄姐的協助規劃，並捐贈佛像、佛桌及佛堂用品，主要供奉釋迦牟尼佛、觀世音菩薩及地藏王菩薩，並於12月7日由大明寺妙蓮法師主持舉行安座儀式及全所灑淨，典禮莊嚴隆重，參與法會的收容人阿德(化名)表示，入所以後第一次參加如此肅穆莊嚴的法會，讓原本入所迄今的緊張及焦慮感，瞬時減輕了不少，心中也感到平靜許多。

禮拜堂的設置，則委由更生團契苗栗區會牧師等人協助規劃、設置拉門、捐贈十字架、聖經條幅及講桌，場地簡樸而典雅。

苗栗看守所所長張龍泉表示，設置專屬的宗教場地，是基於對宗教及入所教誨的老師們最大尊重，同時也使收容人信仰有一個寄託的地方，很感謝各位老師多年來不辭辛勞入所教化收容人，也希望收容人經由宗教的洗滌，使心靈獲得安定，走向正確的道路。

(中時 )